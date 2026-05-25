Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (mã cổ phiếu HND) vừa phát đi thông tin bất thường liên quan việc ông Dương Sơn Bá, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bị khởi tố và bắt tạm giam.



Ông Dương Sơn Bá, Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng bị bắt

ẢNH: NĐHP

Theo thông báo từ Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng, ngày 21.5, doanh nghiệp nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá, để điều tra về hành vi "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Thông tin tổng giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng bị bắt ngay lập tức thu hút sự chú ý trên thị trường khi doanh nghiệp này đang vận hành một trong những nhà máy nhiệt điện lớn tại khu vực phía bắc.

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng được thành lập năm 2002. Hiện Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP (GE2) nắm giữ 51% vốn điều lệ, trong khi Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sở hữu gần 26% cổ phần.

Cổ phiếu HND đang giao dịch trên sàn UPCoM. Kết phiên sáng 23.5, mã này giảm gần 1%, xuống còn 10.500 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng trước đó từng bị nhắc tên trong vụ án sai phạm quan trắc môi trường quy mô lớn xảy ra tại nhiều tỉnh, thành.

Trước đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã khởi tố 74 bị can liên quan hàng loạt sai phạm trong hoạt động quan trắc môi trường.

Theo cơ quan điều tra, các bị can thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và đơn vị cung cấp, lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường. Trong số này có cả lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ quản lý nhà nước về môi trường.

Các bị can bị điều tra về 10 tội danh khác nhau, cho thấy tính chất phức tạp, có tổ chức và kéo dài của đường dây vi phạm.

Cơ quan điều tra xác định nhiều cơ sở phát thải lớn liên quan vụ án, trong đó có Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Thái Bình 2 cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực thép, nhôm và xử lý môi trường.

Theo C05, dữ liệu quan trắc môi trường tại các doanh nghiệp dù được truyền trực tiếp về cơ quan quản lý và giám sát bằng camera nhưng vẫn bị can thiệp, chỉnh sửa thủ công, thậm chí thao túng từ xa bằng phần mềm nhằm làm sai lệch thông số thực tế.