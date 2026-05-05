Tổng giám đốc Samsung HCMC CE Complex cảm ơn lãnh đạo TP.HCM hỗ trợ hoàn thuế

Sáng 5.5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tiếp và làm việc với ông Hwang Keun Ha, Tổng giám đốc Công ty TNHH Samsung HCMC CE Complex (SEHC).

Tập đoàn Samsung đang hoạt động tại 4 địa phương của Việt Nam gồm: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội và TP.HCM với 6 công ty sản xuất, 1 trung tâm nghiên cứu phát triển độc lập và 1 pháp nhân bán hàng.

Năm 2025, doanh thu của Samsung Việt Nam đạt 65 tỉ USD, trong đó giá trị xuất khẩu hơn 57 tỉ USD, tổng vốn đầu tư lũy kế đến nay đạt hơn 24 tỉ USD, tổng số cán bộ, công nhân viên khoảng 85.000 người.

Ông Hwang Keun Ha, Tổng giám đốc SEHC (thứ 2 từ trái qua) phát biểu tại buổi làm việc

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tại TP.HCM, Tổng giám đốc SEHC cho biết tổ hợp nhà máy sản xuất tivi tại TP.HCM hoạt động từ năm 2016 và không ngừng đầu tư trang thiết bị để mở rộng quy mô. Đến nay, tổ hợp sản xuất nhiều thiết bị điện tử gia dụng như tivi, màn hình, tủ lạnh, máy hút bụi để xuất khẩu đi toàn thế giới.

Năm 2025, doanh thu của SEHC đạt 5,2 tỉ USD, trong đó giá trị xuất khẩu đạt 4,8 tỉ USD, tổng vốn lũy kế hơn 2,8 tỉ USD và nhân viên hơn 5.400 người.

Ông Hwang Keun Ha nhận định doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển lâu dài là nhờ sự quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của Chính phủ ở Trung ương và các địa phương.

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng hiệu quả ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc SEHC gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TP.HCM đã hỗ trợ, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng trong năm 2025. Theo tìm hiểu, khoản thuế giá trị gia tăng này trị giá hơn 580 tỉ đồng.

Cũng tại buổi làm việc, ông Hwang Keun Ha cho biết trong chuyến thăm Việt Nam gần đây của Tổng thống Hàn Quốc và Chủ tịch Tập đoàn Samsung, 2 nước cam kết tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện.

"SEHC đang nỗ lực để hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số của Việt Nam trên cơ sở tin cậy và hợp tác quốc gia, hướng tới mục tiêu tăng trưởng doanh thu 2 con số trong năm nay", ông Hwang Keun Ha nói thêm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi về các định hướng lớn của TP.HCM, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp, Chủ tịch Nguyễn Văn Được mong muốn sự hợp tác giữa Samsung và TP.HCM ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM đang chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị và phục vụ, lấy doanh nghiệp và nhân dân làm trung tâm trong nền hành chính phục vụ.

Do đó, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ đối với doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Samsung không chỉ là mệnh lệnh từ Trung ương mà còn là trách nhiệm của hệ thống chính trị TP.HCM.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định TP.HCM sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất, phát triển trong thời gian tới.