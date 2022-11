Học sinh ngộ độc thực phẩm: Tổng rà soát trường có bếp ăn bán trú tỉnh Khánh Hòa

Ngày 22.11, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND tỉnh vừa có chỉ đạo Sở GD-ĐT theo dõi, hỗ trợ, chỉ đạo Trường Ischool Nha Trang sớm ổn định công tác dạy và học cho học sinh, đảm bảo đúng kế hoạch học tập sau vụ hàng trăm học sinh trường này bị ngộ độc thực phẩm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở GD-ĐT tổ chức các đoàn kiểm tra các bếp ăn tập thể tại các trường mầm non, tiểu học, trường có tổ chức bán trú, nhất là các trường tư thục, trường quốc tế, đồng thời nhấn mạnh kiên quyết đình chỉ hoạt động bếp ăn bán trú không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT chỉ đạo Trường Ischool Nha Trang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc, khẩn trương ổn định việc dạy và học, đồng thời tìm nhà cung cấp suất ăn có uy tín để phục vụ bán trú.





Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Khánh Hòa cũng vừa có văn bản gửi Sở GD-ĐT yêu cầu chỉ đạo các trường học tăng cường giám sát việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn tập thể, hoặc tại các cơ sở hợp đồng cung cấp suất ăn sẵn; tuyệt đối không được hợp đồng với các cơ sở chưa đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm để chế biến, cung cấp thức ăn cho nhà trường.

Người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm phải đội mũ, đeo khẩu trang; cắt ngắn móng tay, sử dụng găng tay dùng 1 lần khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay; tuyệt đối không tham gia chế biến thực phẩm khi bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, lao phổi, tiêu chảy cấp, viêm da nhiễm trùng (vết thương trên cơ thể có biểu hiện mưng mủ đặc biệt vết thương trên tay).

Thực hiện ăn chín, uống chín, ăn ngay sau khi chế biến (không quá 2 giờ sau khi chế biến nếu bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ phòng). Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu thực phẩm; nên sử dụng nguồn thực phẩm tươi sống, hạn chế cho trẻ sử dụng các thực phẩm đông lạnh, thực phẩm đóng gói sẵn.

Xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp với ngành y tế và các cơ quan

chức năng xử lý khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra, hạn chế sự ảnh hưởng đến

việc giảng dạy và học tập tại nhà trường hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh

của công ty.