Hàng trăm học sinh Trường Ischool Nha Trang nhập viện: Vụ ngộ độc học đường lớn nhất từ trước đến nay

Sáng 22.11, đoàn công tác của Bộ Y tế do TS Vương Ánh Dương, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, cùng một số chuyên gia của Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai có buổi làm việc với Sở Y tế Khánh Hòa về vụ ngộ độc tập thể xảy ra tại Trường Ischool Nha Trang (25 Hai Bà Trưng, P.Xương Huân, TP.Nha Trang).

Vụ ngộ độc thực phẩm tập thể nghiêm trọng

TS Cao Văn Trung, Phó trưởng phòng giám sát ngộ độc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, vụ việc tại Trường Ischool Nha Trang là lớn nhất từ trước đến nay, nghiêm trọng hơn lại có trường hợp tử vong.

Theo TS Nguyễn Thị Hương Giang, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, qua thăm khám nhận thấy tình hình sức khỏe các học sinh đang nằm viện đã ổn định, hầu hết đã hết sốt, đỡ đau bụng và không còn tiêu chảy.

Các bác sĩ sẽ tiếp tục truyền kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn Salmonella, đồng thời cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. "Loại vi khuẩn này thì hầu như không để lại di chứng", TS Nguyễn Thị Hương Giang cho biết.

Tuy nhiên, bà Giang cũng lưu ý, sau khi nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn, hệ vi sinh đường ruột thường chưa cân bằng lại được, do đó cần cho các cháu ăn các loại thức ăn mềm, dễ tiêu và đặc biệt phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, rửa tay thường xuyên sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn.

TS Giang cũng thông tin thêm, sau khi điều trị bằng kháng sinh, các vi khuẩn Sabonella sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, cũng có thể có trường hợp vi khuẩn sống thành quần cư trong đường tiêu hóa, do đó vẫn có nguy cơ lây nhiễm và để đảm bảo an toàn thì cần phải đảm bảo vệ sinh trong ăn uống, sinh hoạt.

648 học sinh Trường Ischool Nha Trang bị ngộ độc thực phẩm

TS Vương Ánh Dương, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết, sau khi nhận tin hàng trăm học sinh Trường Ischool Nha Trang bị ngộ độc thực phẩm, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh cùng các chuyên gia vào Nha Trang hỗ trợ.





Theo ông Dương, sau khi thăm khám và làm việc với các bệnh viện, nhận định vụ ngộ độc thực phẩm là do nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn bởi vi khuẩn Salmonella. Các chuyên gia trong đoàn cũng đã trao đổi và thống nhất với phác đồ điều trị của các bệnh viện, đồng thời đề nghị Sở Y tế Khánh Hòa tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn cho cha mẹ học sinh bớt lo lắng và vệ sinh phòng ngừa nguy cơ.

Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh nhấn mạnh, việc xác định nguyên nhân, nguồn nhiễm lúc này là đặc biệt quan trọng, từ đó có thể xác định và chặn đứng được nguồn lây nhiễm từ chuỗi cung ứng thực phẩm, không để phát tán thêm ở các nơi khác. Việc này hiện đang chờ Viện Pasteur Nha Trang phân tích, tìm nguyên nhân.

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, tính đến 11 giờ ngày 21.11, các bệnh viện đã tiếp nhận 648 học sinh Trường Ischool Nha Trang bị ngộ độc thực phẩm, hiện đang điều trị 211 ca, trong đó có 21 ca nặng đang dần ổn định.

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, kết quả phân lập nuôi cấy mẫu phân ghi nhận tác nhân gây ra vụ ngộ độc là do vi khuẩn Salmonella, nhạy cảm với phần lớn kháng sinh.