Tháng 9.2025, tại một quán cà phê ở khu đô thị Times City đã xảy ra vụ việc một người đàn ông có hành động phẩy tay, sau đó người đi cùng đứng dậy đi vào trong đánh nhân viên quán cà phê. Vụ việc này đã từng gây bức xúc dư luận sau khi đoạn video clip được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã gọi người đàn ông ngồi ghế có hành động phẩy tay là "tổng tài".

‘Tổng tài’ chỉ đạo đánh người ở Hà Nội bị khởi tố

Vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17.9.2025 tại một quán cà phê ở khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

Theo hình ảnh từ clip lan truyền trên mạng xã hội, một người đàn ông mặc vest đang ngồi trong quán đã có động tác phẩy tay; ngay lập tức, người đi cùng đứng dậy tiến vào khu vực quầy thu ngân và đấm liên tiếp vào nhân viên quán (28 tuổi) khiến nạn nhân ngã xuống sàn. Khi người đàn ông mặc vest đưa tay lên nói "thôi, thôi" thì mới dừng lại.