Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
‘Tổng tài’ chỉ đạo đánh người ở Hà Nội bị khởi tố
Video Thời sự

‘Tổng tài’ chỉ đạo đánh người ở Hà Nội bị khởi tố

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
09/12/2025 17:09 GMT+7

Vụ việc nhân viên quán cà phê tại khu đô thị Times City bị hành hung sau khi nhắc khách không hút thuốc đã từng gây bức xúc dư luận vào tháng 9.2025. Cơ quan công an đã vào cuộc và khởi tố hai đối tượng liên quan về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Tháng 9.2025, tại một quán cà phê ở khu đô thị Times City đã xảy ra vụ việc một người đàn ông có hành động phẩy tay, sau đó người đi cùng đứng dậy đi vào trong đánh nhân viên quán cà phê. Vụ việc này đã từng gây bức xúc dư luận sau khi đoạn video clip được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã gọi người đàn ông ngồi ghế có hành động phẩy tay là "tổng tài".

‘Tổng tài’ chỉ đạo đánh người ở Hà Nội bị khởi tố

Vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17.9.2025 tại một quán cà phê ở khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

Theo hình ảnh từ clip lan truyền trên mạng xã hội, một người đàn ông mặc vest đang ngồi trong quán đã có động tác phẩy tay; ngay lập tức, người đi cùng đứng dậy tiến vào khu vực quầy thu ngân và đấm liên tiếp vào nhân viên quán (28 tuổi) khiến nạn nhân ngã xuống sàn. Khi người đàn ông mặc vest đưa tay lên nói "thôi, thôi" thì mới dừng lại.

Bắt tạm giam ‘tổng tài’ chỉ đạo tát nhân viên quán cà phê ở Hà Nội - Ảnh 1.

Công an tống đạt các lệnh tố tụng đối với Nguyễn Văn Thiên

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tin liên quan

Toàn cảnh vụ ‘tổng tài’ phẩy tay ra hiệu ở quán cà phê: Bắt đầu từ chiếc tẩu thuốc?

Toàn cảnh vụ ‘tổng tài’ phẩy tay ra hiệu ở quán cà phê: Bắt đầu từ chiếc tẩu thuốc?

Vụ việc “tổng tài” phẩy tay chỉ đạo ở quán cà phê đã khiến mạng xã hội xôn xao những ngày qua. Đến ngày 20.9, một người trong vụ việc đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng tài khởi tố tổng tài bắt tổng tài chỉ đạo đánh người hà nội tin tức Hà Nội hành hung Times city tổng tài chỉ đạo đánh người
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận