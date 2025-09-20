Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vụ 'tổng tài' phẩy tay ra hiệu ở quán cà phê: Bắt đầu từ chiếc tẩu thuốc?
Vụ ‘tổng tài’ phẩy tay ra hiệu ở quán cà phê: Bắt đầu từ chiếc tẩu thuốc?

20/09/2025 14:10 GMT+7

Vụ việc “tổng tài” phẩy tay chỉ đạo ở quán cà phê đã khiến mạng xã hội xôn xao những ngày qua. Đến ngày 20.9, một người trong vụ việc đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17.9.2025 tại một quán cà phê thuộc khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

Vụ ‘tổng tài’ phẩy tay ra hiệu ở quán cà phê: Bắt đầu từ chiếc tẩu thuốc?

Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, một người đàn ông mặc vest ngồi trong quán cà phê đã có hành động phẩy tay, ngay lập tức người đi cùng đứng dậy tiến vào trong quầy, bất ngờ đấm liên tiếp vào nhân viên thu ngân, khiến nạn nhân ngã xuống sàn. Sau đó, người đàn ông mặc vest tiếp tục đưa tay lên bảo “thôi” thì người tấn công dừng lại và quay về bàn.

Camera ghi lại thời điểm Nguyễn Long Vũ hành hung nhân viên quán cà phê

Đoạn clip khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi côn đồ, đồng thời dấy lên nhiều tranh luận về danh tính người đàn ông mặc vest, đây cũng là nhân vật được gắn biệt danh “tổng tài”.

Vụ ‘tổng tài’ phẩy tay ra hiệu ở quán cà phê: Tạm giữ hình sự 1 người

Vụ 'tổng tài' phẩy tay ra hiệu ở quán cà phê: Tạm giữ hình sự 1 người

Liên quan vụ “tổng tài” phẩy tay gây xôn xao dư luận tại một quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Long Vũ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

