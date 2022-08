Tổng thống Nga tăng quân số các lực lượng vũ trang

Reuters dẫn thông tin từ truyền thông Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin ngày 25.8 ký sắc lệnh tăng quy mô các lực lượng vũ trang từ 1,9 triệu người lên thành 2,04 triệu người. Sắc lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.

Việc tăng quân được thông qua giữa thời điểm Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine và bị cho là thiệt hại quân số không nhỏ. Phía Ukraine cho rằng 45.850 binh sĩ Nga đã thiệt mạng. Lần gần nhất Nga thông báo con số thương vong là vào tháng 3, nói rằng 1.351 binh sĩ thiệt mạng. Từ đó đến nay Nga không cập nhật số liệu này.

Đài NPR ngày 24.8 dẫn thông tin do trang tin iStories của Nga tổng hợp thông qua nguồn mở cho biết hơn 5.000 quân nhân Nga thiệt mạng, nhưng con số thật có thể còn cao hơn.

Đến nay, Nga chỉ cho quân nhân chuyên nghiệp và các đơn vị tình nguyện tham gia chiến sự tại Ukraine và chưa huy động lính nghĩa vụ.





Trong một diễn biến liên quan đến chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander nhắm vào đoàn tàu chở binh sĩ và vũ khí của Ukraine tại làng Chaplyne, tỉnh Dnipropetrovsk, “tiêu diệt hơn 200 binh sĩ dự bị và 10 đơn vị vũ khí” đang trên đường đến Donbass.

Phía Ukraine nói rằng ít nhất 25 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em. Ukraine tố cáo Nga nhắm vào khu dân cư.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên án vụ tấn công này trong khi Cao ủy phụ trách đối ngoại của EU Josep Borrell kêu gọi những người đứng sau phải gánh chịu trách nhiệm, theo tờ The Guardian.

Trong một diễn biến khác, chính quyền do Nga hậu thuẫn tại tỉnh Zaporizhzhia (Ukraine) ngày 25.8 thông báo hệ thống an ninh đã được kích hoạt tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sau một vụ cúp điện, theo đài RT. Nguyên nhân được cho là do Ukraine nã pháo làm cháy các cánh đồng xung quanh, gây ảnh hưởng lưới điện. Hiện nhà máy đã hoạt động trở lại nhờ nguồn điện thay thế.