Tổng thống Trump cần đến 22 bác sĩ chuyên khoa khám sức khỏe

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời trung tâm quân y quốc gia Walter Reed tại bang Maryland hôm 26.5 ảnh: ap

Khi được khám sức khỏe lần đầu trên vai trò tổng thống năm 1989, ông George H.W. Bush (tức Bush cha) được 5 bác sĩ kiểm tra, theo thông báo từ Nhà Trắng lúc đó.

Đến lượt Tổng thống George W. Bush (tức Bush con), số bác sĩ tham gia khám sức khỏe cho ông là 12 người trong năm đầu tiên ở Nhà Trắng.

Thế nhưng, trong lần kiểm tra y tế gần nhất, Tổng thống Trump đã thiết lập tiêu chuẩn mới: đến 22 bác sĩ chuyên khoa tham gia đánh giá sức khỏe, tờ The Washington Post hôm 11.8 dẫn báo cáo y tế vừa được Nhà Trắng công bố.

Con số trên cao gần gấp đôi so với những khám sức khỏe trước đó của Tổng thống Trump, và cũng là số lượng bác sĩ chuyên khoa lớn nhất từng tham gia khám sức khỏe cho tổng thống trong một lần khám.

Điều này làm dấy lên hoài nghi từ những bác sĩ vốn đã đặt nghi vấn về tình trạng sức khỏe của chủ nhân Nhà Trắng đương nhiệm.

"Đó là con số bất thường", theo bác sĩ tim mạch Jonathan Reiner, bác sĩ riêng của cựu Tổng thống Mỹ Dick Cheney. Ông Reiner thắc mắc về chuyên khoa của các bác sĩ đến khám sức khỏe cho ông Trump, và tại sao cần nhiều bác sĩ đến thế.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết con số trên phù hợp với nhu cầu thực hiện cuộc đánh giá toàn diện và phòng ngừa cho tổng thống. Bác sĩ riêng của ông Trump là ông Sean Barbabella nói rằng kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của tổng thống vô cùng tốt.

Tuy nhiên, phía Nhà Trắng không tiết lộ các chuyên khoa của nhóm bác sĩ vừa đến khám cho ông Trump hồi cuối tháng 5.