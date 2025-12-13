Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Clinton xuất hiện trong ảnh thuộc hồ sơ Epstein

Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện trong những bức ảnh mới được công bố từ hồ sơ Epstein.

Số ảnh này chụp từ từ trước khi ông nhậm chức, nằm trong số hơn 10 bức ảnh được các thành viên đảng Dân chủ trong một ủy ban giám sát quốc hội công bố hôm 12.12.

Trong một bức ảnh, ông Trump được nhìn thấy đang mỉm cười với một số phụ nữ, khuôn mặt của họ đã được che mờ.

Bức ảnh thứ hai cho thấy ông đứng cạnh cố tỉ phú bị kết tội ấu dâm Jeffrey Epstein. Còn bức ảnh thứ ba cho thấy ông ngồi cạnh một người phụ nữ khác cũng được che mờ khuôn mặt, với cà vạt được nới lỏng.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện cho biết họ đang xem xét hơn 95.000 hình ảnh được cung cấp từ hồ sơ về tỉ phú Epstein, người đã bị kết án về tội phạm tình dục trước khi chết trong tù.

Các thành viên đảng Dân chủ cho biết hàng chục ngàn bức ảnh bao gồm “hình ảnh của những người đàn ông giàu có và quyền lực đã dành thời gian với Jeffrey Epstein” và nhiều bức ảnh khác sẽ được công bố trong những ngày tới.

Cựu Tổng thống Bill Clinton, trợ lý của ông Trump là Steve Bannon, tỉ phú Bill Gates và cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers cũng xuất hiện trong một số bức ảnh.

Cựu Tổng thống Bill Clinton (giữa) xuất hiện trong một bức ảnh cùng cố tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein và bạn gái là bà Ghislaine Maxwell, trong hồ sơ Epstein do đảng Dân chủ công bố ngày 12.12.2025 ẢNH: REUTERS

Đạo diễn phim Woody Allen cũng xuất hiện trong nhiều bức ảnh và trong một bức ảnh khác có mặt tỉ phú doanh nhân Richard Branson.

Bên cạnh đó, nhiều bức ảnh chụp các loại đồ chơi tình dục cũng như một chiếc bao cao su “Trump” giá 4,50 USD có in hình khuôn mặt tổng thống.

Một phát ngôn viên của Ủy ban Giám sát Hạ viện, do Chủ tịch đảng Cộng hòa James Comer (bang Kentucky) đứng đầu, cho biết đảng Dân chủ đang “chọn lọc các bức ảnh và chỉnh sửa có chủ đích để tạo ra một câu chuyện sai lệch về Tổng thống Trump”.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội cho biết họ đã chỉnh sửa khuôn mặt của những người phụ nữ để bảo vệ danh tính của các nạn nhân của Epstein.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson cho biết chính quyền Trump “đã làm nhiều hơn cho các nạn nhân của Epstein so với đảng Dân chủ”.

Ông Trump và Epstein là bạn bè trong những năm 1990 và đầu những năm 2000, nhưng tổng thống nói rằng ông đã cắt đứt quan hệ trước khi Epstein nhận tội về tội danh mại dâm.

Tổng thống cũng liên tục phủ nhận việc biết về các hành vi lạm dụng và buôn bán tình dục trẻ em gái vị thành niên của Epstein.