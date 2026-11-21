Khoảng 114 tỉ đồng 1 xu hiện có sẽ tiếp tục được lưu hành lâu nhất có thể ẢNH: AFP

Đài NBC News ngày 21.11 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký đạo luật chính thức chỉ đạo chính phủ liên bang ngừng đúc đồng xu mệnh giá 1 xu, do chi phí sản xuất cao.

Cả Hạ viện và Thượng viện đều thông qua dự luật này bằng hình thức biểu quyết miệng, nghĩa là không có sự phản đối đáng kể nào.

"Chi phí để sản xuất một đồng 1 xu lên tới gần 4 xu. Đạo luật này sẽ giúp tiết kiệm 85 triệu USD mỗi năm bằng cách chấm dứt vĩnh viễn việc sản xuất đồng xu 1 xu, đây là điều hoàn toàn hợp lý", theo hạ nghị sĩ Lisa McClain, tác giả của dự luật.

Năm ngoái, Cục Đúc tiền Mỹ ước tính rằng việc ngừng sản xuất đồng xu 1 xu sẽ mang lại khoản tiết kiệm ngay lập tức là 56 triệu USD mỗi năm.

Chính phủ Mỹ đã ngừng sản xuất đồng 1 xu vào tháng 11.2025, khoảng 9 tháng sau khi ông Trump yêu cầu Bộ Tài chính chấm dứt việc sản xuất quá lãng phí này. Tuy nhiên, Cục Đúc tiền Mỹ cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục sản xuất các phiên bản dành cho nhà sưu tập với "số lượng hạn chế".

Theo luật mới, đồng xu 1 xu vẫn có thể được sử dụng làm phương tiện thanh toán hợp pháp "cho mọi khoản nợ, chi phí công, thuế và các khoản phải nộp". Năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục để khoảng 114 tỉ đồng 1 xu hiện có lưu hành "lâu nhất có thể".

Tổng thống Trump 'dẹp lãng phí lớn' bằng ngừng đúc tiền 1 xu

Quy định mới cũng đưa ra hướng dẫn cho các cửa hàng và doanh nghiệp chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt về việc làm tròn giá đến mức gần nhất chia hết cho 5 xu.

Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật Tiền đúc vào năm 1792, và Cục Đúc tiền Mỹ bắt đầu sản xuất đồng 1 xu, tên gọi chính thức là cent, vào năm kế tiếp.

Trong suốt gần 250 năm tồn tại, đồng 1 xu đã trải qua nhiều thay đổi về diện mạo. Đến năm 1909 nó mới có hình dáng như ngày nay, được khắc ảnh cố Tổng thống Abraham Lincoln.