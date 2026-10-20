Tổng thống Trump nói sẵn sàng đối thoại ba bên với ông Tập và ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt chỉ trích về thỏa thuận dầu diesel với Nga ảnh: reuters

Nếu cuộc đối thoại ba bên được tiến hành, thế giới sẽ chứng kiến một sự kiện chưa có tiền lệ và đánh dấu nước cờ ngoại giao đầy tham vọng của nhà lãnh đạo Mỹ, theo Reuters hôm 20.10.

"Chúng tôi có thể gặp nhau để thảo luận về vũ khí hạt nhân và tiến trình phi hạt nhân hóa", Tổng thống Trump nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng hôm 19.10 (giờ Washington).

"Nếu ông Tập Cận Bình muốn gặp, tôi sẵn sàng tham gia. Tôi chắc chắn chúng tôi còn có thể thảo luận những vấn đề khác, như thương mại", theo chủ nhân Nhà Trắng.

Thời gian qua, ông Trump đang tìm cách làm tan băng quan hệ với Bắc Kinh và Moscow, trong bối cảnh Nga và Trung Quốc ngày càng xích gần nhau.

Tuy nhiên, Reuters dẫn nhận định của các chuyên gia cho rằng một cuộc gặp ba bên cũng có thể làm dấy lên lo ngại từ châu Âu đến châu Á về nguy cơ Mỹ - Nga - Trung có thể ký kết những thỏa thuận riêng làm suy yếu những liên minh của Washington tại Đại Tây Dương và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, một thỏa thuận đạt được giữa ba nước được cho có thể giúp phần nào hạ nhiệt căng thẳng toàn cầu.

Nga - Mỹ - Trung Quốc có thể họp thượng đỉnh bàn về Ukraine?

Theo một nguồn thạo tin, Nhà Trắng trong nhiều lần đã thảo luận khả năng tổ chức cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo, tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc từ 18 – 19.11.

Sau đó, trong cuộc điện đàm với ông Trump hôm 9.10, ông Putin cho rằng có thể bàn đến khả năng chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine khi lãnh đạo ba nước gặp nhau.

Trong ngày 19.10, Điện Kremlin cũng cho hay khả năng tổ chức cuộc gặp đã được đề cập trong các cuộc thảo luận.