Tổng thư ký FAM được phục chức nhưng lương không tăng trong 2 năm, đội tuyển Malaysia nơm nớp chờ đợi

Tổng thư ký FAM được phục chức kèm điều kiện, sẽ đánh giá hiệu suất sau 6 tháng

Ngày 8.1, quyền Chủ tịch FAM Yusoff Mahadi xác nhận, ông Noor Azman Rahman đã chính thức được phục hồi chức vụ Tổng thư ký FAM sau khi FAM hoàn tất quy trình xem xét kỷ luật nội bộ. Tuy nhiên, ông Noor Azman sẽ không được tăng lương trong vòng 2 năm, đồng thời phải trải qua đánh giá hiệu suất công việc trong 6 tháng.

Việc đánh giá này sẽ do BCH FAM (Executive Committee - exco) thực hiện. Đây là cơ quan lãnh đạo cao nhất của FAM giữa các kỳ đại hội, chịu trách nhiệm ra quyết định về quản lý, điều hành và các vấn đề chiến lược của bóng đá Malaysia.

Ông Noor Azman Rahman trở lại lãnh đạo FAM sau vài tháng bị đình chỉ ẢNH: FAM

Ông Noor Azman từng bị đình chỉ công tác từ ngày 17.10 năm ngoái, sau khi bị nêu tên trong cuộc rà soát nội bộ liên quan đến công tác điều hành của FAM, đặc biệt là hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Báo cáo của Ủy ban Điều tra độc lập (Independent Investigation Committee – IIC) ngày 15.12 chỉ ra những sai sót về mặt hành chính, nhưng không phát hiện bằng chứng cho thấy hành vi làm giả tài liệu có chủ ý.

Quyền Chủ tịch Yusoff Mahadi cho biết: "Ủy ban IIC kết luận rằng ông Noor Azman không có hành vi sai trái, nhưng có sự bất cẩn trong công tác hành chính. Ban kỷ luật FAM đã đưa ra biện pháp xử lý phù hợp và quyết định cho phép ông ấy trở lại làm việc ngay lập tức".

Ông Yusoff nhấn mạnh, đây là quyết định hành chính nội bộ và FAM có trách nhiệm tôn trọng kết luận của các ủy ban chuyên trách, ngay cả khi tên của ông Noor Azman từng xuất hiện trong một số tài liệu liên quan của FIFA về vấn đề cầu thủ nhập tịch.

Tổng thư ký FAM được phục chức nhưng 2 năm không được tăng lương

FAM cũng tái khẳng định rằng Noor Azman không liên quan đến việc làm giả hồ sơ, và việc ông trở lại sẽ giúp liên đoàn duy trì hoạt động điều hành hằng ngày trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay.

Hiện vụ việc đang được đưa ra Tòa án Trọng tài Thể thao (Court of Arbitration for Sport – CAS) sau khi FAM nộp đơn kháng cáo các án phạt của FIFA.

Chưa có thông tin về kết quả cuộc họp kín chiều 8.1 của FAM

Chiều 8.1, BCH FAM cho biết đang cân nhắc khả năng từ chức tập thể như một động thái thể hiện trách nhiệm. Quyền chủ tịch FAM Yusoff Mahadi cho biết BCH đã họp kín vào chiều 8.1 để xem xét nhiều phương án, trong đó có khả năng các thành viên đồng loạt rút lui.

Động thái này diễn ra sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận đang theo dõi sát tình hình của FAM và cảnh báo rằng bất kỳ án phạt đình chỉ nào từ FIFA cũng sẽ kéo theo hậu quả nghiêm trọng, bao gồm việc đội tuyển quốc gia và các CLB Malaysia bị cấm dự các giải quốc tế.

Quyền Chủ tịch FAM Wira Yusoff Mahadi ẢNH: FAM

"Ưu tiên hàng đầu là tránh án cấm. Việc từ chức có thể là cần thiết, nhưng chúng tôi vẫn đang xem xét thêm các phương án khác. Mọi quyết định phải mang tính tập thể", ông Yusoff nói.

Theo điều lệ FAM, nếu có động thái từ chức đồng loạt, một đại hội bất thường sẽ được triệu tập để bầu lãnh đạo mới.