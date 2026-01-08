U.23 Thái Lan vừa ghi bàn đã dính thẻ đỏ, thua ngược đau đớn U.23 Úc

U.23 Thái Lan chật vật giành vé vào VCK U.23 châu Á 2026. Đội bóng trẻ xứ chùa vàng phải nhờ đến bàn thắng phút bù giờ của Khamyok để đánh bại U.23 Malaysia ở vòng loại, qua đó có mặt ở sân chơi châu lục. Trước VCK U.23 châu Á, U.23 Thái Lan cũng không có sự chuẩn bị tốt nhất khi thua U.23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33. Chưa kể, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cũng không có đội hình ưng ý nhất khi vắng đến 8 cầu thủ quan trọng. Chính những yếu tố đó khiến U.23 Thái Lan trở thành đội bị đánh giá thấp nhất bảng D và giới chuyên môn dự đoán họ sẽ khó lòng hoàn thành mục tiêu vào tứ kết.

Dù bị đánh giá thấp nhưng ở trận ra quân gặp U.23 Úc, U.23 Thái Lan lại gây bất ngờ khi chủ động đẩy cao đội hình, chơi tấn công. Đại diện Đông Nam Á chơi bóng đầy tự tin và thực hiện nhiều pha tấn công ở hai biên, khiến khung thành U.23 Úc chao đảo. Phút thứ 8, tiền vệ Boonlha dứt điểm đưa bóng chạm chân cầu thủ U.23 Úc khiến bóng đi vào lưới, mở tỷ số cho U.23 Thái Lan.

Bàn mở tỷ số giúp tinh thần U.23 Thái Lan lên rất cao. Đáng tiếc, chỉ đúng 2 phút sau, tiền vệ Maneekorn lại nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng quyết liệt không đáng có ở giữa sân.

U.23 Thái Lan gây bất ngờ khi mở tỷ số, nhưng cũng phải gặp bất lợi lớn khi Maneekorn nhận thẻ đỏ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thế trận đảo chiều kể từ khi U.23 Thái Lan chơi thiếu người

Sau khi mất người, U.23 Thái Lan phải lùi sâu đội hình, chơi phòng ngự phản công. Nhưng so với khoảng thời gian đầu trận, các học trò của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul tổ chức đội hình không tốt, liên tục để U.23 Úc khai thác. Phút 29, U.23 Úc được hưởng phạt đền và đội trưởng Alagich sút bóng lạnh lùng, gỡ hòa 1-1. Chưa kịp để U.23 Thái Lan xốc lại đội hình, chỉ hơn 30 giây sau, Macallister cứa lòng đẹp mắt, đưa U.23 Úc dẫn ngược 2-1.

Nhận liên tiếp 2 bàn thua, U.23 Thái Lan phải đẩy cao đội hình, chơi tấn công. Tuy nhiên, sự thua thiệt về quân số khiến đội tuyển trẻ xứ chùa vàng gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận vòng cấm của U.23 Úc. Tình huống nguy hiểm nhất mà U.23 Thái Lan có thể tạo ra trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1 là cú đá đưa bóng chạm cột dọc ở phút 38 của Thiangkham.

U.23 Úc dẫn ngược U.23 Thái Lan ngay trong hiệp 1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn nghiêng về U.23 Úc. Các học trò của HLV Tony Vidmar kiểm soát bóng đến 75% - gấp 3 lần U.23 Thái Lan. Cũng giống hiệp 1, cánh phải vẫn là hướng tấn công chủ đạo của U.23 Úc, giúp họ tạo ra rất nhiều pha bóng nguy hiểm. Dù vậy, trước sự xuất sắc của thủ thành Chommaphat Boonloet phía U.23 Thái Lan, U.23 Úc không thể ghi thêm bàn.

Ở chiều ngược lại, U.23 Thái Lan không thể tấn công ở hiệp 2. Sittha Boonlha cùng các đồng đội tỏ ra thiếu gắn kết trong các đợt phản công nhanh, phải dựa vào những tình huống cố định để tiếp cận khung thành U.23 Úc. Tuy nhiên, sự thua thiệt về thể hình cũng khiến U.23 Thái Lan gần như không có cơ hội dứt điểm, phải chấp nhận thua trận 1-2.

Bại trận trước U.23 Úc, U.23 Thái Lan tạm rơi xuống cuối bảng D. Đồng thời, thất bại này cũng khiến thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh 2 tấm vé của bảng đấu để vào chơi ở tứ kết. Ở lượt đấu thứ 2 bảng D, diễn ra ngày 11.1, U.23 Thái Lan chạm trán đối thủ cũng được đánh giá rất mạnh là U.23 Iraq.

Phía đối diện, trận thắng U.23 Thái Lan giúp U.23 Úc tạm vươn lên dẫn đầu bảng. Ở trận tiếp theo, đội bóng trẻ xứ chuột túi sẽ gặp U.23 Trung Quốc.