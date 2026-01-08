Nhân vật bị FIFA điều tra sắp trở lại FAM làm việc: Vì vô tội vụ nhập tịch lậu

Chia sẻ trên trang X chiều 8.1, nhà báo thể thao nổi tiếng của kênh Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam cho biết, ông Noor Azman Rahman dự kiến sẽ có thể quay lại trụ sở FAM để tiếp tục đảm nhiệm vai trò Tổng thư ký. Trước đó, ngày 17.10.2025, ông Noor Azman Rahman đã bị FAM đình chỉ công tác. “Tổng thư ký đã được tuyên bố vô tội và sẽ chính thức trở lại làm việc trong thời gian tới”, nhà báo Zulhelmi Zainal Azam khẳng định.

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ việc từng gây chấn động bóng đá Malaysia hồi cuối năm 2025, liên quan đến hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ có gốc gác nước ngoài. Việc ông Noor Azman Rahman được tuyên bố vô tội được xem là bước ngoặt quan trọng đối với nội bộ FAM, trong bối cảnh tổ chức này chịu sức ép rất lớn từ dư luận trong nước lẫn các cơ quan quản lý bóng đá quốc tế.

Ông Noor Azman Rahman sẽ trở lại làm việc ở FAM ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK FAM

Ông Noor Azman Rahman từng bị FIFA điều tra

Trước đó, sau khi bác bỏ đơn kháng cáo của FAM hồi đầu tháng 11, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thể hiện lập trường cứng rắn khi tuyên bố sẽ “điều tra đến cùng” vụ bê bối nhập tịch. Trong thông báo gửi đến FAM, FIFA đã yêu cầu tiến hành điều tra hình sự tại 5 quốc gia liên quan – là quê hương của 7 cầu thủ.

Đáng chú ý, truyền thông Malaysia cũng từng dẫn lại một báo cáo của Ủy ban Kháng cáo FIFA, cho biết cuộc điều tra ban đầu sẽ xem xét vai trò của Tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman cùng hai người đại diện được FIFA cấp phép là Nicolas Puppo và Frederico Moraes. Một số nguồn tin còn nhận định ông Noor Azman Rahman là nhân vật “có liên quan sâu” trong vụ việc, dù FIFA chưa đưa ra bất kỳ án kỷ luật chính thức nào.

Chính trong bối cảnh đó, FAM đã quyết định đình chỉ công tác đối với Tổng thư ký Noor Azman Rahman để phục vụ quá trình rà soát, làm rõ. Trước truyền thông, ông Noor Azman Rahman từng cho rằng các sai sót xuất phát từ “yếu tố kỹ thuật”. Đồng thời, việc ông xuất hiện bên cạnh Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino hồi tháng 10 cũng từng gây ra nhiều tranh cãi và khiến FAM bị chất vấn gay gắt.

Tuy nhiên, phần lớn giới truyền thông Malaysia cho rằng Noor Azman Rahman khó có thể là “chủ mưu” của toàn bộ vụ bê bối, xét theo vị thế và quyền hạn thực tế của một Tổng thư ký trong cấu trúc quyền lực của bóng đá Malaysia. Cựu Thủ tướng Malaysia, ông Mahathir Mohamad, thậm chí từng tuyên bố: “Có những người đứng sau vụ việc này, quyền lực đến mức họ tin rằng mình sẽ không bao giờ bị đưa ra ánh sáng”.

Vụ việc nhập tịch cầu thủ của bóng đá Malaysia đang có những diễn biến đầy bất ngờ ẢNH: NGỌC LINH

Cũng liên quan đến bóng đá Malaysia, phóng viên Fina Nasrom của Astro Arena cho biết vào tối nay (8.1), tất cả các thành viên của Ban Chấp hành FAM sẽ có cuộc họp tại một khách sạn ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur. Dự kiến, cuộc họp sẽ thảo luận 2 nội dung trọng tâm là việc toàn bộ thành viên Ban Chấp hành FAM từ chức và thuyết phục một số thành viên vẫn còn do dự.

Theo đánh giá của trang Makanbola, việc Ban Chấp hành FAM họp khẩn có liên quan đến những tin tức rằng bóng đá Malaysia sẽ tạm thời được FIFA hoặc AFC điều hành cho đến khi tình hình được khôi phục hoàn toàn. Trang báo Malaysia nhận định: “Ủy ban Bình thường hóa sẽ được lập ra và khắc phục tất cả những thiếu sót được nêu trong báo cáo của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) và Ủy ban Kháng cáo của FIFA. Việc từ chức hàng loạt của Ban chấp hành FAM cũng sẽ mở đường cho việc thành lập Ủy ban Bình thường hóa nói trên”.