Top 5 'Vietnam Idol' gây tranh cãi, khán giả đòi quay lưng

Tối 14.10, đêm liveshow 6 của Vietnam Idol 2023 được diễn ra với các phần dự thi của top 7 thí sinh. Vì tuần trước ban giám khảo đã sử dụng quyền cứu Thanh Thảo nên trong tuần này, sẽ có đến 2 thí sinh dừng cuộc chơi.

Hành trình Vietnam Idol 2023 sắp đi đến chặng cuối với 5 thí sinh vào vòng chung kết BTC

Hát nhạc phim của giám khảo Quang Dũng, Thanh Thảo có lội ngược dòng?

Trong đêm thi này, ban giám khảo chính là những người lựa chọn ca khúc cho các thí sinh. Mở đầu đêm thi chính là tiết mục của thí sinh Diễm Hằng với ca khúc Lời tỏ tình dễ thương - một sáng tác của Ngọc Sơn. Với bản phối mang đậm sự tươi mới nhưng vẫn giữ được tinh thần của bài hát gốc, phần thi của Diễm Hằng tiếp tục chinh phục được ban giám khảo. Đặc biệt, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng còn gợi ý nếu có cơ hội sẽ hợp tác với Diễm Hằng trong một dự án phim với vai trò… đạo diễn vì ý tưởng dàn dựng sân khấu của thí sinh này.

Vũ Hiền được giám khảo giao cho một ca khúc khó, nhờ vậy mà thí sinh có thể khoe những thế mạnh của mình BTC

Vũ Hiền Hellen tiếp tục mang đến một tiết mục chỉn chu từ phần nghe đến phần nhìn. Được ban giám khảo lựa chọn cho ca khúc Mơ của Vũ Cát Tường, Vũ Hiền khoe được chất giọng nội lực và cách hát ngày càng đong đầy cảm xúc. Ca sĩ Mỹ Tâm cho rằng sự nỗ lực của Vũ Hiền là điều không thể chối cãi và khuyên nữ thí sinh này hãy tiếp tục phát huy thế mạnh của mình.



Trong tuần thi này, Thanh Thảo Muộii được giám khảo lựa chọn cho ca khúc Chờ người nơi ấy - bản nhạc phim đình đám trong bộ phim Mỹ nhân kế của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Khác với những phần thi trẻ trung trước đó, tiết mục lần này của Thanh Thảo chững chạc và mang tính tự sự. Mỹ Tâm cho rằng ca khúc này rất phù hợp với thí sinh dù ban đầu nhạc sĩ Huy Tuấn không đồng ý.

Chờ người nơi ấy được cho là ca khúc phù hợp với Thanh Thảo BTC

Nhận thấy thế mạnh của Lâm Phúc là những ca khúc ballad, thế nên "bộ ba quyền lực" lựa chọn cho thí sinh một sáng tác của Mr.Siro - Trái tim em cũng biết đau. Anh được giám khảo khẳng định chính là "hoàng tử ballad" của Vietnam Idol 2023. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khuyên Lâm Phúc nên phát triển thế mạnh của mình vì "hát ballad dễ kiếm tiền lắm".

Mỹ Tâm: Nếu phần thi của Xuân Định bị chửi thì tôi xin nhận

Hà An Huy được giao cho bản hit đình đám của Tăng Duy Tân - Dạ vũ. Đây là ca khúc có nhiều đoạn sử dụng giọng gió, là thế mạnh trong giọng hát của Hà An Huy. Tiết mục được nhạc sĩ Huy Tuấn khẳng định là tất cả những gì anh muốn ở thí sinh này. Hà An Huy không còn quá trau chuốt trong màn thể hiện của mình mà đã dám bứt phá theo tinh thần, sự phát triển của bản phối.

Hà An Huy tiếp tục khoe giọng gió với Dạ vũ BTC

Mascara chính là phương án mà giám khảo dành riêng cho Hà Minh trong đêm liveshow 6 Vietnam Idol 2023. Mỹ Tâm cho rằng vì thí sinh này có chất giọng hay nên hát bài nào cũng hay, tuy nhiên cô nghĩ nếu phần đầu ca khúc được nâng lên nửa tông sẽ trọn vẹn hơn.

Trong khi đó, Xuân Định K.Y gây bất ngờ với tiết mục dự thi ca khúc Chim sáo ngày xưa, tiếp tục khẳng định những ca khúc mang âm hưởng dân gian luôn là một thế mạnh của Xuân Định. Giám khảo Mỹ Tâm không giấu được sự phấn khích dành cho tiết mục của Xuân Định vì quá thú vị. Cô nói: "Nếu bài hát này có khen hay bị chửi thì tôi xin nhận vì tôi là người "xúi" Xuân Định hát bài này. Không khí trường quay rất tốt, vì Định là thí sinh có thể phá cách. Bài này rất nổi tiếng, người miền Trung, giọng càng Huế hát càng hay".

Ban giám khảo cho rằng sự phá cách trong một ca khúc vốn nổi tiếng như Chim sáo ngày xưa chỉ có Xuân Định mới làm được BTC

Phương Mỹ Chi là khách mời biểu diễn trong đêm liveshow 6 với ca khúc Bóng phù hoa. Kết thúc tiết mục, Phương Mỹ Chi đã được giám khảo Mỹ Tâm trao cho cái ôm đầy bất ngờ, khiến nữ ca sĩ trẻ bật khóc vì quá hạnh phúc khi được ôm thần thượng.

Sau đêm liveshow 6, Vũ Hiền Hellen và Diễm Hằng Lamoon là 2 thí sinh phải dừng cuộc chơi. Top 5 chung cuộc tiến vào chung kết bao gồm: Hà An Huy, Hà Minh, Xuân Định, Thanh Thảo và Lâm Phúc. Tuy vậy, kết quả này cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều của khán giả.

Việc Hellen bị loại khiến nhiều khán giả bất bình BTC

Trên fanpage của chương trình, nhiều người xem bức xúc vì cho rằng phần thể hiện của Vũ Hiền Hellen quá tốt, cô xứng đáng được bước vào vòng chung kết. Đồng thời, có ý kiến thắc mắc vì sao chương trình không công bố số lượt bình chọn minh bạch. Một số người dùng nêu quan điểm: "Bùng nổ mà lại loại người thực lực. Một chương trình lớn như thế cũng dàn xếp kết quả thì xứng đáng bị khán giả quay lưng", "Quá chán chương trình, để vuột mất Hellen khỏi đêm chung kết thì quá bất công", "Quyết định tuần trước cứu Thanh Thảo Muộii để rồi tuần này hết cứu Hellen. Muộii được o bế từ đầu chương trình, ban giám khảo khen nhiều trong khi khán giả thấy giọng bạn ấy không có gì nổi bật. Ngoài việc dáng đẹp, mặt xinh, chơi được nhạc cụ thì cho hỏi tiêu chí chọn idol năm nay là đâu ạ?"...