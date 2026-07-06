Top 8 'Gương mặt truyền cảm hứng S80' và câu chuyện vươn lên của nam sinh làng chài

Suất học bổng ấy không chỉ mang đến cơ hội học tiếng Anh, mà còn tiếp thêm động lực cho chàng sinh viên năm 3 của Trường ĐH Tài chính – Marketing trên hành trình theo đuổi những mục tiêu lớn hơn.

Bùi Xuân Khôi trở thành một trong Top 8 "Gương mặt truyền cảm hứng S80 – Thế hệ S80 vươn mình", nhận suất học bổng toàn phần trị giá 94 triệu đồng từ chương trình S80 International Education Scholarship do SunUni Academy phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức ẢNH: SẦM ÁNH

Cuộc thi "Gương mặt truyền cảm hứng S80" được tổ chức trong khuôn khổ chương trình S80 International Education Scholarship, nhằm tìm kiếm những học sinh, sinh viên và người trẻ có câu chuyện truyền cảm hứng, tinh thần vượt qua giới hạn bản thân và khát vọng sử dụng tiếng Anh như chìa khóa để mở rộng tương lai.

Với Khôi, đây không chỉ là một lớp học tiếng Anh, đó còn là cơ hội để tiến gần hơn đến ước mơ mà ba mẹ luôn gửi gắm ẢNH: SẦM ÁNH

Bên cạnh đó, chương trình S80 International Education Scholarship triển khai trên phạm vi toàn quốc với tổng quỹ học bổng trị giá đến 80 tỉ đồng, gồm 8.000 suất học bổng tiếng Anh hỗ trợ đến 70% học phí, 8.000 tài khoản ELSA Business cao cấp và 8 suất học bổng truyền cảm hứng dành cho những cá nhân có nghị lực vươn lên.

Đặc biệt, chương trình còn trao các suất học bổng toàn phần cho con em thương binh, liệt sĩ, người có công và con em các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo. Các khóa học được triển khai theo hình thức trực tuyến, giúp người học trên cả nước dễ dàng tiếp cận môi trường đào tạo tiếng Anh chất lượng.