Báo Thanh Niên cùng SunUni Academy trao học bổng tiếng Anh S80 cho con em người có công
Video Giáo dục

Báo Thanh Niên cùng SunUni Academy trao học bổng tiếng Anh S80 cho con em người có công

Công Khởi - Sầm Ánh
15/01/2026 16:20 GMT+7

Sáng 15.01.2026, Lễ trao học bổng tiếng Anh S80 do Báo Thanh Niên phối hợp cùng SunUni Academy đã được diễn ra, nhằm tiếp sức cho các em bằng tri thức, nâng cao năng lực và mở rộng cơ hội học tập, phát triển bền vững trong tương lai.

Sáng 15.01.2026, tại tòa soạn Báo Thanh Niên, Lễ trao học bổng tiếng Anh S80 dành cho con em thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; con em các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo, đồng thời trao học bổng tiếng Anh S80 cho học sinh thuộc chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" đã được diễn ra.

Báo Thanh Niên cùng SunUni Academy trao học bổng S80 cho con em người có công

Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty Cổ phần Anh ngữ Quốc tế SunUni Academy tổ chức, nhằm tiếp sức cho các em bằng tri thức, nâng cao năng lực và mở rộng cơ hội học tập, phát triển bền vững trong tương lai.

S80 International Education Scholarship là chuỗi học bổng tiếng Anh lấy cảm hứng từ cột mốc 80 năm Quốc khánh và 80 năm ngành Giáo dục Việt Nam dành cho học sinh, sinh viên, người đi làm.

Điều đặc biệt là trong số 8.000 suất học bổng, sẽ có những học bổng toàn phần trao cho con em thương binh, liệt sĩ, người có công và con em các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo. Những suất học bổng này những cơ hội học tập, là một lời cam kết đồng hành, một thông điệp rằng xã hội không quên những đóng góp, hy sinh của các gia đình, và luôn mong muốn con em các gia đình ấy có cơ hội vươn lên bằng tri thức.

Báo Thanh Niên và SunUni Academy trao học bổng tiếng Anh S80 cho con em người có công - Ảnh 1.

Cũng trong buổi lễ, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Anh ngữ Quốc tế SunUni Academy đã trao các suất học bổng toàn phần cho các em thuộc chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", với tổng giá trị 2 tỉ đồng, lộ trình đào tạo từ 0 đến 7.5 IELTS.

Ngoài học bổng, đơn vị còn hỗ trợ máy tính phục vụ học tập, đồng thời tài trợ chi phí thi IELTS tại IDP hoặc British Council đối với những học sinh đạt kết quả cao. 

