‘Top Gun: Maverick’ của Tom Cruise trở thành phim đạt doanh thu cao nhất trong năm ở Mỹ

Với 401,8 triệu USD doanh thu bán vé tại Bắc Mỹ, bom tấn Top Gun: Maverick của Tom Cruise đã vượt qua Doctor Strange in The Multiverse of Madness (398 triệu USD) để giành vị trí số 1. Đây chỉ là bộ phim thứ hai trong thời đại đại dịch sau Spider-Man: No Way Home (2021) vượt qua mốc 400 triệu USD.

Tất nhiên, mới chỉ là tháng 6 nên Top Gun: Maverick sẽ phải “chiến đấu” với những ứng cử viên nặng ký như Thor: Love and Thunder (ra rạp 8.7), Minions: The Rise of Gru (1.7) và Black Panther: Wakanda Forever (11.11) để giữ vương miện trong nước đến hết năm 2022.

Trên bình diện quốc tế, phần tiếp theo của Top Gun ra rạp năm 1986 đã thu về 382 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 783,8 triệu đô la. Ngay cả trước đại dịch Covid-19, Top Gun: Maverick vẫn phá vỡ kỳ vọng về doanh thu phòng vé. Vì doanh thu bán vé vẫn tăng mạnh trong những tuần gần đây, các nhà phân tích trong ngành tin rằng bộ phim sẽ ít nhất vượt qua 900 triệu USD vào cuối thời gian ra rạp và thậm chí có thể vượt qua mốc 1 tỉ USD.

Top Gun: Maverick là bộ phim có doanh thu cao nhất của Tom Cruise ở Bắc Mỹ, trở thành một trong những bộ phim có doanh thu lớn nhất của nam diễn viên tại phòng vé toàn cầu. Mission: Impossible – Fallout thu 791 triệu USD trên toàn thế giới vào năm 2018, hiện là bom tấn có doanh thu cao nhất mọi thời đại của anh. Các bộ phim có doanh thu cao nhất khác của Tom Cruise bao gồm Mission: Impossible - Ghost Protocol - 2011 với 695 triệu USD toàn cầu; Mission: Impossible - Rogue Nation - 2015 đạt 683 triệu USD toàn cầu và War of the Worlds - 2005 với 603 triệu USD toàn cầu.





Top Gun: Maverick thu về 160,5 triệu USD trong bốn ngày đầu công chiếu. Đây là bộ phim đầu tiên trong 40 năm sự nghiệp của Tom Cruise vượt qua con số 100 triệu USD chỉ trong một ngày cuối tuần.

Do Joseph Kosinski đạo diễn, bộ phim Top Gun: Maverick với kinh phí sản xuất lên đến 170 triệu USD theo chân Pete “Maverick” Mitchell do Tom Cruise đóng nhận huấn luyện một nhóm phi công trẻ, tự mãn tham gia một nhiệm vụ quan trọng. Các diễn viên khác bao gồm Miles Teller, Glen Powell, Jon Hamm, Jennifer Connelly… và Val Kilmer - người đã đóng vai Iceman trong phần đầu tiên Top Gun.

Đối với hãng Paramount, bộ phim Top Gun: Maverick mở rộng chuỗi doanh thu phòng vé. Sau khi hầu như không phát hành bất kỳ bộ phim nào trong thời đại dịch, hãng Paramount đã “chốt hạ” bằng các bộ phim giữ doanh thu cao trong năm 2022 ở Bắc Mỹ như Sonic the Hedgehog (182 triệu USD), The Lost City (102 triệu USD), Scream ( 81 triệu USD) và Jackass Forever (57 triệu USD).