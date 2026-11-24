Lo ngại bằng tiến sĩ chênh lệch giữa các trường

Tiến sĩ (TS) Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ GDCN, Bộ GD-ĐT, cho hay ông băn khoăn về "khả năng thực thi hơn là chủ trương mở rộng đầu vào". "Khi tình trạng lạm phát điểm số và xếp loại tốt nghiệp có dấu hiệu gia tăng, bằng giỏi hay bằng khá giữa các trường đã khó so sánh. Nếu thêm điều kiện về công trình nghiên cứu hoặc kinh nghiệm công tác mà thiếu thẩm định thực chất, rất dễ chuyển từ hình thức này sang hình thức khác", TS Vinh nhấn mạnh.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhấn mạnh: "Quy định mới không mở rộng vô điều kiện: người dự tuyển tốt nghiệp ĐH loại khá phải có thêm công trình khoa học hoặc kinh nghiệm công tác. Tuy nhiên, rủi ro nằm ở chỗ mức yêu cầu cụ thể do từng chương trình đào tạo tự quy định. Nếu đơn vị nào đặt ngưỡng thấp để tăng quy mô, chất lượng nghiên cứu sinh (NCS) ở đó sẽ đi xuống và bằng TS giữa các trường không còn cùng một chuẩn".

Ứng viên tốt nghiệp ĐH loại khá học lên tiến sĩ phải có những quy định ràng buộc về bài báo khoa học hoặc kinh nghiệm làm việc... ẢNH MINH HỌA: VĂN VŨ

Không chạy theo số lượng NCS

Việc mở rộng đối tượng dự tuyển cũng đặt ra câu hỏi về nhu cầu đào tạo TS và năng lực thực tế của các cơ sở đào tạo. TS Hoàng Ngọc Vinh cho rằng nếu mục tiêu là phát hiện thêm người có tiềm năng nghiên cứu thì đây là hướng tiếp cận tích cực. Nhưng nếu chính sách chủ yếu nhằm tăng số lượng NCS, tận dụng những chỉ tiêu tuyển sinh chưa sử dụng hết thì cần xem xét thận trọng.

Bộ GD-ĐT cần có đánh giá tác động, làm rõ nhu cầu đào tạo TS theo từng ngành, lĩnh vực và năng lực nghiên cứu thực tế của các cơ sở đào tạo. Mục tiêu cuối cùng phải là tăng số nhà nghiên cứu có năng lực, chứ không đơn thuần tăng số người sở hữu bằng TS.

TS Lê Đông Phương, nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu giáo dục đại học, Viện Khoa học giáo dục VN, cho rằng hiện có sự mất cân đối giữa các ngành trong đào tạo TS. Một số lĩnh vực kinh tế, xã hội có đông người dự tuyển, trong khi các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ, chế tạo máy, công nghệ thông tin và một số lĩnh vực nông nghiệp lại ít người theo học. Trong khi đó, đây là những lĩnh vực cần nguồn nhân lực nghiên cứu để phục vụ phát triển khoa học, công nghệ và làm chủ các công nghệ lõi.

Do đó, TS Vinh đề xuất đánh giá năng lực nghiên cứu qua hồ sơ học thuật, đề xuất nghiên cứu, phỏng vấn chuyên môn và những sản phẩm phản ánh đóng góp thực chất của ứng viên. Sau khi nhập học phải có các mốc đánh giá tiến bộ, sàng lọc nghiêm túc; luận án phải được phản biện độc lập, bảo đảm giá trị khoa học và liêm chính học thuật. Đồng thời, cần tập trung nguồn lực vào các cơ sở có đội ngũ hướng dẫn, nhóm nghiên cứu và điều kiện nghiên cứu đủ mạnh.

Theo TS Vinh, mở rộng cửa vào không có nghĩa là hạ chuẩn đào tạo. Điều quan trọng không phải NCS có tấm bằng ĐH loại gì, mà sau quá trình đào tạo, họ có thực sự đủ năng lực nghiên cứu độc lập và tạo ra những đóng góp khoa học có giá trị hay không.

Thiết lập 4 chốt chặn chất lượng nghiêm ngặt

Từ thực tế này, Thạc sĩ Cù Xuân Tiến đề xuất các điều kiện để đảm bảo chất lượng.

Thứ nhất, lượng hóa điều kiện bổ sung và công bố công khai trong thông báo tuyển sinh: cần bao nhiêu công trình, đăng ở tạp chí hay hội thảo nào, người dự tuyển đứng tên ở vai trò gì. Kinh nghiệm công tác phải đúng lĩnh vực và có xác nhận của cơ quan.

Thứ hai, đánh giá trực tiếp năng lực nghiên cứu khi xét tuyển. Người dự tuyển trình bày đề xuất nghiên cứu trước tiểu ban chuyên môn và được kiểm tra kiến thức nền. Phần kiến thức còn thiếu phải được học bổ sung, có ngưỡng đạt, trước khi bước vào giai đoạn luận án.

Thứ ba, giám sát chặt trong quá trình đào tạo. Thông tư 53 đã quy định đào tạo TS chỉ theo hình thức chính quy và NCS chịu sự giám sát, đánh giá của cơ sở đào tạo suốt quá trình học. Các trường cần cụ thể hóa bằng việc đánh giá tiến độ định kỳ và sàng lọc những trường hợp không đạt. Cuối cùng, theo dõi kết quả đầu ra theo từng nhóm đầu vào, như tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn và chất lượng công bố. "Có số liệu đó mới biết nên giữ hay điều chỉnh ngưỡng xét tuyển", ông Tiến nói thêm.

Quy định mới sẽ tăng cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp ĐH được học thẳng lên tiến sĩ ảnh: Đào Ngọc Thạch

Còn PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công thương TP.HCM, cho biết quan điểm xuyên suốt của trường là "mở rộng cơ hội tiếp cận, nhưng tuyệt đối không hạ chuẩn đầu ra". Để giải quyết triệt để nguy cơ hụt hẫng kiến thức nền tảng, nhà trường thiết lập 4 chốt chặn chất lượng nghiêm ngặt trong toàn bộ chu trình đào tạo.

Thứ nhất, lượng hóa tiêu chuẩn đầu vào theo từng nhóm ngành, hội đồng tuyển sinh không xét duyệt cảm tính. Với ứng viên tốt nghiệp ĐH loại khá theo hướng học thuật, hồ sơ bắt buộc phải có bài báo khoa học đăng trên tạp chí uy tín thuộc danh mục của Hội đồng Giáo sư Nhà nước hoặc kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện. Với ứng viên theo hướng ứng dụng, yêu cầu có tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm công tác đúng chuyên môn, có sản phẩm giải pháp kỹ thuật hoặc đề tài được nghiệm thu, đồng thời phải bảo vệ thành công đề cương nghiên cứu sơ bộ trước tiểu ban chuyên môn.

Thứ hai, thiết kế chương trình tích hợp 120 tín chỉ và kỳ sát hạch sớm. NCS đi thẳng từ bậc ĐH sẽ theo học lộ trình chuẩn 3-5 năm với khối lượng 120 tín chỉ. Trong 12-18 tháng đầu, người học bắt buộc hoàn thành các học phần nền tảng chuyên sâu và phương pháp luận nghiên cứu trình độ thạc sĩ. Kết hợp quy định xác nhận đề tài luận án trong tối đa 18 tháng, nhà trường sẽ tổ chức kỳ đánh giá năng lực nghiên cứu (Qualifying Exam) để sàng lọc sớm những trường hợp không theo kịp tiến độ.

Thứ ba, gắn trách nhiệm trực tiếp của người hướng dẫn với liêm chính khoa học. Theo quy chế mới, người hướng dẫn chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng chuyên môn và tính trung thực học thuật đối với luận án cũng như các công bố chung. Toàn bộ dữ liệu thực nghiệm và quy trình kiểm tra trùng lặp sẽ được giám sát chặt chẽ ngay từ khâu triển khai.

Thứ tư, giữ vững chuẩn công bố và phản biện độc lập. NCS phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn công bố quốc tế hoặc tạp chí chuyên ngành uy tín trước khi bảo vệ, đồng thời trải qua quy trình phản biện độc lập hai vòng và sự thẩm định khắt khe của hội đồng đánh giá luận án.

"Trường ĐH Công thương TP.HCM không chờ đến khi sinh viên tốt nghiệp mới tuyển sinh, mà xây dựng một hệ sinh thái đào tạo nối tiếp ngay từ bậc ĐH để biến quy định mới thành bệ phóng cho người học ở các ngành mũi nhọn của trường, như: công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, kỹ thuật hóa học, khoa học môi trường, công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng", PGS Hoàn chia sẻ về định hướng triển khai quy chế mới.