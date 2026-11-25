Khi tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp khá, giỏi, xuất sắc cao

Theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo sau ĐH ban hành kèm Thông tư 53/2026/TT-BGDĐT, người tốt nghiệp ĐH hạng khá có thể dự tuyển tiến sĩ nếu đáp ứng yêu cầu bổ sung về công trình nghiên cứu khoa học hoặc kinh nghiệm công tác theo quy định của chương trình đào tạo.

Vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn với quy định cho phép cử nhân tốt nghiệp đại học loại khá được dự tuyển tiến sĩ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cần nói rõ, quy định này không đồng nghĩa với việc cứ tốt nghiệp ĐH loại khá là được nhận vào học tiến sĩ. Người dự tuyển vẫn phải đáp ứng những điều kiện khác. Tuy nhiên, điều đáng bàn là tính hợp lý của việc mở rộng ngưỡng xếp loại tốt nghiệp, trong khi tỷ lệ sinh viên (SV) tốt nghiệp loại khá, giỏi và xuất sắc tại nhiều trường hiện nay khá cao.

Theo số liệu công bố ngày 24.7.2026 của Trường ĐH Luật Hà Nội, trong 1.860 SV khóa 47 được đề nghị công nhận tốt nghiệp, có 95 SV loại xuất sắc, 1.106 SV loại giỏi và 657 SV loại khá. Như vậy, có tới 1.858 SV đạt loại khá trở lên, chiếm khoảng 99,89%.

Theo thông tin từ báo chí, ĐH Kinh tế Quốc dân, trong đợt trao bằng tháng 8.2026 với hơn 5.700 SV, tỷ lệ xuất sắc là 51,2%, loại giỏi 36,3%. Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, trong đợt trao bằng tốt nghiệp tháng 5.2026, có 52,9% tân cử nhân tốt nghiệp loại giỏi và 2,4% đạt loại xuất sắc. Tương tự, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM công bố đợt tốt nghiệp tháng 1.2026 có 4.507 SV hệ chính quy, trong đó 99,42% đạt loại khá trở lên.

Đây là số liệu của những đợt tốt nghiệp cụ thể, không đại diện cho toàn bộ hệ thống giáo dục ĐH nhưng vẫn cho thấy một thực tế đáng suy nghĩ. Nếu lấy loại khá làm ngưỡng xếp loại tối thiểu, gần như toàn bộ SV tốt nghiệp trong những đợt nói trên đều vượt qua tiêu chí học lực để có thể được xem xét theo quy định mới, mặc dù chưa chắc đáp ứng các điều kiện bổ sung. Vậy tiêu chí xếp loại ấy còn bao nhiêu giá trị trong việc nhận diện những người có năng lực nghiên cứu đặc biệt, đủ khả năng bỏ qua giai đoạn đào tạo thạc sĩ?

Chính sách phải xác định rõ những năng lực cần thiết trước khi người học bước vào chương trình tiến sĩ ảnh minh họa: Văn Vũ

Cần xác định năng lực cần thiết

Điều đáng quan tâm không phải số lượng người có thể nộp hồ sơ, mà là liệu tiêu chuẩn đầu vào có thực sự phân biệt được năng lực học tập ở bậc ĐH với năng lực nghiên cứu khoa học ở trình độ tiến sĩ hay không. Đào tạo thạc sĩ không đơn thuần là một giai đoạn tích lũy thêm văn bằng. Đây là quá trình người học tiếp cận kiến thức chuyên sâu, phát triển tư duy học thuật và những năng lực cần thiết để nghiên cứu hoặc giải quyết các vấn đề chuyên môn phức tạp.

Dĩ nhiên, không phải mọi chương trình thạc sĩ đều có cùng định hướng nghiên cứu. Tuy nhiên, điều đó càng đòi hỏi chính sách phải xác định rõ những năng lực cần thiết trước khi người học bước vào chương trình tiến sĩ. Nếu một cử nhân loại khá có thể bỏ qua trình độ thạc sĩ, vậy cơ sở nào chứng minh người đó đã có năng lực tương đương để tiếp tục nghiên cứu ở cấp độ cao hơn?

Chúng ta không phản đối việc những cử nhân thực sự xuất sắc được học thẳng lên tiến sĩ. Thực tế, quy chế năm 2021 đã cho phép người tốt nghiệp ĐH loại giỏi trở lên thuộc đối tượng dự tuyển theo những điều kiện nhất định. Vấn đề gây tranh luận hiện nay là việc tiếp tục mở rộng xuống nhóm tốt nghiệp loại khá. Đặc biệt, quy định cho phép xem xét công trình nghiên cứu khoa học hoặc kinh nghiệm công tác cần được đánh giá thận trọng.

Một người có thể là nhà quản lý giỏi, luật sư giàu kinh nghiệm hoặc chuyên gia kỹ thuật nhiều năm làm nghề nhưng kinh nghiệm thực tiễn, dù rất đáng quý, không đương nhiên đồng nghĩa với khả năng nghiên cứu khoa học độc lập, xây dựng giả thuyết và tạo ra tri thức mới. Nếu kinh nghiệm công tác được sử dụng như một điều kiện bổ sung, phải xác định rõ kinh nghiệm đó liên quan như thế nào đến năng lực nghiên cứu. Không nên chỉ để số năm làm việc trở thành một tiêu chí hình thức nhằm mở rộng đầu vào.

Nếu người khác được bỏ qua giai đoạn thạc sĩ, hệ thống giáo dục phải có cơ chế đánh giá và bù đắp những năng lực còn thiếu, thay vì chỉ công nhận một số điều kiện thay thế chưa được chuẩn hóa đầy đủ.

Siết tốt nghiệp ĐH hạng giỏi, xuất sắc Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ ĐH kèm Thông tư 56/2026, thay thế Thông tư 08/2021, chính thức có hiệu lực từ năm học 2026 - 2027. Một trong những nội dung đáng chú ý của quy chế liên quan đến cách xếp loại tốt nghiệp ĐH. Theo quy chế mới, hạng tốt nghiệp SV được xác định căn cứ vào điểm trung bình tích lũy toàn khóa. Mức xếp loại học lực được tính theo điểm trung bình học kỳ, trung bình năm học hoặc trung bình chung tích lũy được làm tròn đến hàng phần trăm. Trong khi đó, ở Thông tư 08/2021, cách tính xếp loại học lực được làm tròn tới hàng phần mười (một chữ số thập phân). SV sẽ bị hạ hạng tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi thuộc một trong các trường hợp sau: Học lại quá 10% khối lượng học tập chuẩn của chương trình đào tạo; bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học; vi phạm các quy định về liêm chính học thuật, liêm chính khoa học. Hà Ánh

Cần số liệu và nghiên cứu đánh giá trước khi mở rộng

Do đó, trước khi mở rộng đối tượng dự tuyển tiến sĩ, chúng ta cần trả lời một số câu hỏi căn bản: Sau nhiều năm cho phép cử nhân loại giỏi dự tuyển trực tiếp tiến sĩ, kết quả thực tế của chính sách này như thế nào? Bao nhiêu người đã trúng tuyển, hoàn thành chương trình và có những đóng góp nghiên cứu đáng ghi nhận? Đã có đánh giá nào chứng minh sự cần thiết phải tiếp tục mở rộng xuống loại khá?

Những câu hỏi này cần được trả lời bằng số liệu và nghiên cứu đánh giá chính sách, chứ không chỉ bằng lập luận rằng mở rộng cơ hội học tập là phù hợp xu hướng phát triển giáo dục.

Một vấn đề khác là trách nhiệm kiểm soát chất lượng giữa các cơ sở đào tạo. Quy chế giao các trường quy định cụ thể yêu cầu bổ sung về năng lực nghiên cứu, kinh nghiệm công tác và những điều kiện cần thiết khác, nhưng vẫn phải tuân thủ chuẩn chương trình đào tạo tương ứng. Tự chủ ĐH là cần thiết, song tự chủ không thể thiếu cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình. Nếu tiêu chí đánh giá công trình khoa học, kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu thiếu sự thống nhất cần thiết, nguy cơ chênh lệch chất lượng tuyển sinh giữa các cơ sở đào tạo là điều phải tính đến.

Nếu mục tiêu là phát hiện tài năng nghiên cứu, Bộ GD-ĐT cần thiết kế cơ chế tuyển chọn đặc biệt dựa trên thành tích khoa học có thể kiểm chứng, chất lượng đề xuất nghiên cứu và năng lực học thuật thực chất. Đồng thời, cần công khai các tiêu chí đánh giá và tăng cường kiểm định độc lập.

Giá trị của học vị tiến sĩ không nằm ở việc một người có thể đạt được nó nhanh đến đâu, mà ở năng lực nghiên cứu và những đóng góp khoa học thực sự. Giáo dục cần mở đường cho người tài, nhưng không nên làm mờ ranh giới giữa các trình độ đào tạo. Điều xã hội cần là một hệ thống tuyển chọn đủ tin cậy để những người bước vào chương trình tiến sĩ thực sự có năng lực và xứng đáng với chuẩn mực học thuật của trình độ đào tạo cao nhất.