Tour nước ngoài 'lấn lướt' tour nội địa trong dịp nghỉ lễ dài

Khách hàng cân nhắc chi phí

Không còn tâm lý đi chơi thoải mái như những năm trước, mùa du lịch nghỉ lễ Giỗ tổ và 30.4 - 1.5 năm nay, nhiều gia đình đã phải tính toán kế hoạch chi tiêu cho chuyến đi nghỉ dưỡng. Chị Vương Hồng Nhung (Hà Nội) cho biết, đầu năm, gia đình chị dự định đi Phú Quốc dịp lễ, nhưng khi khảo sát giá vé đã phải từ bỏ.

"Tôi xem vé đi Phú Quốc dịp này hơn 5 triệu đồng một chiều. Nếu tính cho gia đình 4 người thì riêng tiền vé máy bay đã hơn 40 triệu đồng. Chưa tính chi phí phòng nghỉ, ăn uống, đi lại… thì tổng chi phí có thể lên tới khoảng 60 triệu đồng. Với một chuyến đi vài ngày, mức này thực sự quá đắt", chị Nhung nhận định.

Nhiều du khách quan tâm đến tour du lịch trong kỳ nghỉ Giỗ tổ - 30.4 ẢNH: T.H

Theo chị Nhung, điều khiến gia đình băn khoăn không chỉ là giá vé mà còn ở giá trị trải nghiệm. "Với số tiền đó, tôi có thể cân nhắc đi nước ngoài, vừa mới mẻ vừa có nhiều trải nghiệm hơn", chị nói.

Trong khi đó, chị Lê Thùy Chi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội chọn một hướng đi khác khi ưu tiên du lịch gần bằng đường bộ để tiết kiệm chi phí.

"Năm nay tôi không đi xa mà chọn nghỉ dưỡng ở Hòa Bình. Từ Hà Nội đi đến điểm du lịch chỉ khoảng 90 km, rất thuận tiện di chuyển bằng ô tô. Khu vực này có nhiều khu nghỉ dưỡng mới, giá phòng khoảng trên 5 triệu đồng cho 2 đêm, phù hợp với nhu cầu nghỉ ngơi của gia đình", chị Chi tính toán. Lựa chọn này giúp gia đình chị giảm đáng kể chi phí, đồng thời tránh được áp lực đông đúc và di chuyển trong dịp cao điểm.

"Không cần đi xa, chỉ cần không gian yên tĩnh, dịch vụ tốt là đủ để nghỉ ngơi", chị Chi nhìn nhận.

Trong bối cảnh chi phí du lịch còn nhiều biến động, thị trường dịp lễ năm nay cho thấy sự thay đổi rõ rệt theo hướng thực tế và linh hoạt hơn. Du khách không còn "mặc định" lựa chọn điểm đến, mà sẵn sàng so sánh, tính toán để tối ưu chi phí.

Khảo sát giá phòng nghỉ tại các điểm du lịch miền Bắc như: Sầm Sơn, Hạ Long, Ninh Bình, Hòa Bình, Sapa, Cửa Lò… cho thấy, phòng khách sạn 4 sao hoặc phòng tại các khu khu nghỉ dưỡng dao động từ 2,5 triệu đồng - 4 triệu đồng/đêm; phòng tại khách sạn 2 - 3 sao giá 1 - 1,5 triệu đồng/đêm… Tuy nhiên, một xu hướng mà nhiều du khách lựa chọn trong dịp lễ là thuê các căn hộ có từ 2 - 3 phòng nghỉ cho gia đình hoặc nhóm bạn để tiết kiệm chi phí.

"Giá thuê căn trong dịp lễ dao động từ 2,5 - 3,5 triệu đồng/căn, thấp hơn khách sạn khoảng từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/ngày. Trong khi đó, căn hộ có diện tích rộng, nhiều phòng ngủ, đầy đủ tiện ích như bếp, máy giặt... Nhiều du khách đang có xu hướng ưu tiên các điểm đến gần, dễ di chuyển hoặc các tour có chi phí hợp lý", chị Bích Hồng, chuyên đặt phòng online, cho hay.

Doanh nghiệp điều chỉnh tour để hút khách

Trong bối cảnh bất ổn ở Trung Đông khiến các tour đi châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn bị ảnh hưởng, giá vé máy bay nội địa lại tăng cao, nhiều tour đi các nước lân cận trở nên cạnh tranh hơn. Nhiều du khách quyết định chuyển từ du lịch trong nước sang quốc tế để có trải nghiệm mới mà không phải chi thêm quá nhiều. Theo đó, thị trường Trung Quốc đang ghi nhận sức hút mạnh, với khoảng 40% khách lựa chọn điểm đến này.

Du khách có xu hướng lựa chọn tour ngắn ngày, di chuyển bằng đường bộ ẢNH: T.H

Ông Hoàng Hậu Dương, Giám đốc Công ty du lịch Đại Lục phân tích: "Tour đường bộ 3 ngày 2 đêm chỉ từ hơn 4 triệu đồng, không cần visa. Tour bay 5 ngày đến Thượng Hải, Trùng Khánh, Quý Châu… giá dưới 10 triệu đồng. So với tour nội địa 8 - 9 triệu đồng thì chênh lệch không đáng kể", ông Dương phân tích.

Trước sự thay đổi từ phía khách hàng, từ việc chọn tour gần, nghỉ dưỡng ngắn ngày, đến cân nhắc đi nước ngoài, các doanh nghiệp lữ hành cũng phải tái cấu trúc sản phẩm, điều chỉnh chiến lược hướng tới những trải nghiệm phù hợp.

Ông Nguyễn Công Hoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Flamingo Redtours, cho biết thời điểm này, chi phí vé máy bay tăng cao đang tác động lớn đến các chuyến đi xa, dài ngày. Để tiết kiệm, du khách có xu hướng lựa chọn tour ngắn ngày, chuyển sang di chuyển bằng đường bộ, tàu hỏa với cự ly vừa phải. Doanh nghiệp đang tập trung đàm phán với các nhà cung cấp, tối ưu chi phí và xây dựng các sản phẩm phù hợp xu hướng.

"Chúng tôi tập trung phát triển các sản phẩm nội địa trong hệ sinh thái, hướng tới nhóm khách nhỏ tại các điểm đến như Cát Bà (Hải Phòng), Hải Tiến (Thanh Hóa), Đại Lải (Phú Thọ), Tân Trào (Tuyên Quang), hồ Núi Cốc (Thái Nguyên). Bên cạnh đó, sản phẩm tàu hỏa đi miền Trung (từ Đà Nẵng trở ra) cũng được đẩy mạnh như một trải nghiệm mới, thay vì chỉ là phương tiện di chuyển thuần túy", ông Hoan nói .

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing BestPrice Travel cũng cho hay, doanh nghiệp đã bán hết tour dịp 30.4 từ cuối tháng 3. Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao, xu hướng rõ nét là khách ưu tiên tour ngắn ngày, di chuyển bằng ô tô, trong khi các tour phụ thuộc vào vé máy bay chịu áp lực chi phí lớn.

"Du lịch dịp lễ vẫn ghi nhận lượng lớn khách đi biển như Đà Nẵng, Phú Quốc, nhưng mức chi tiêu đã có sự cân nhắc nhiều hơn", ông Tú nhận định.