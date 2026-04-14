Vượt 'cú sốc' xăng dầu, du lịch lập kỷ lục

"Cú hat-trick" hơn 2 triệu lượt khách/tháng

Sáng đầu tuần, quán cà phê nhỏ "Nghệ cà phê" ở số 17 Nguyễn Trung Trực (P.Bến Thành, TP.HCM) tấp nập khách trong và ngoài nước. Anh Bùi Thế Hướng (33 tuổi), chủ quán, cho biết lượng khách nước ngoài tại quán chiếm tỷ lệ lớn. Điều này cũng dễ hiểu vì quán nằm ở khu vực trung tâm, nơi đông khách nước ngoài qua lại tham quan. Nhưng một lý do không thể không nhắc tới là chủ quán cà phê giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát, lại rất chịu khó nói chuyện. Gặp ai cũng chào hỏi, cười nói vui vẻ nên cứ 10 khách đi qua thì 9 khách ngồi lại uống cà phê, ăn xôi gà trứng non ở tiệm "Number One" 3 đời kế bên. "Hai quán tương trợ lẫn nhau, khách gọi món xong ngồi bên nào cũng được, nên cả tuyến đường nhộn nhịp khách ngoại thưởng thức ẩm thực, đi dạo đông vui cả buổi sáng", anh Hướng chia sẻ.

Theo anh Hướng, trung bình quán đón khoảng 100 khách/ngày, ngày nào đông thì có thể lên tới 200 - 300 khách, trong khi diện tích chỉ khoảng 15 m2, kê được 2 - 3 chiếc bàn gỗ sát cửa. Từ tết đến nay, khách quốc tế đến với TP.HCM ngày càng đông. Vì vậy ngày nào anh Hướng cũng ra quán bán hàng cùng nhân viên từ suốt 6 giờ tới 22 giờ.

Quán đông khách nước ngoài, chủ quán cũng "thuộc lòng" một số sở thích của khách. Ví dụ khách Úc thường thích cà phê nóng như latte hoặc cappuccino. Trong khi đó, khách Hàn Quốc lại rất thích americano và các loại nước ép trái cây, đặc biệt sinh tố xoài. "Khách đi ngang quán, tôi chỉ cần gọi mời đơn giản như "mango, mango" là họ dừng lại. Bởi vậy, menu cứ dần được hoàn thiện theo sở thích và thói quen của khách quốc tế, dựa trên nền tảng là cà phê ngon, chất lượng được quán đặt rang xay riêng trực tiếp từ xưởng quen", anh Hướng tiết lộ.

Dạo quanh khu vực trung tâm TP.HCM thời điểm này cũng thấy khách du lịch quốc tế nhộn nhịp đi lại, ăn uống, thưởng thức ẩm thực địa phương. Điều này được phản ánh trong số liệu công bố của Cục Thống kê mới đây. Theo đó, lượng khách quốc tế đến VN trong tháng 3 đạt gần 2,1 triệu lượt, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý 1, tổng lượng khách quốc tế ước đạt 6,76 triệu lượt, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2025 và là mức cao nhất của quý 1 từ trước đến nay. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên ngành du lịch VN thiết lập kỷ lục mới khi duy trì 3 tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế/tháng.

Theo Cục Du lịch quốc gia VN, kết quả này phản ánh sức hấp dẫn, khả năng chống chịu và vị thế ngày càng vững chắc của du lịch VN trong bối cảnh môi trường toàn cầu còn nhiều bất định.

Tối ưu hóa trải nghiệm và chi tiêu của du khách

Thạc sĩ Tăng Thông Nhân, Phó trưởng khoa Quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), nhận định việc VN duy trì lượng khách quốc tế trên 2 triệu lượt/tháng trong 3 tháng liên tiếp là tín hiệu rất tích cực, đặc biệt trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động. "Quý 1 vốn là giai đoạn cao điểm của du lịch VN do trùng với mùa lễ hội, tết và thời tiết thuận lợi ở nhiều điểm đến. Bên cạnh đó, tác động của biến động địa chính trị và giá xăng dầu thực tế chỉ rõ rệt từ nửa cuối tháng 3 nên trong khoảng 2,5 tháng đầu năm, chi phí và tâm lý thị trường vẫn tương đối ổn định", ông Nhân phân tích.

Bước sang quý 2, ông Nhân cho rằng ngành du lịch sẽ đối mặt nhiều thách thức hơn khi tác động của giá nhiên liệu bắt đầu rõ rệt. Giá vé máy bay tăng từ 10 - 25%, thậm chí có tuyến tăng tới 40%, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu đi lại, đặc biệt với các thị trường nhạy cảm về giá.

Để giữ đà tăng này, thạc sĩ Tăng Thông Nhân đề xuất cần đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm du lịch cao cấp, hướng đến nhóm khách có khả năng chi tiêu cao vì đây là nhóm ít bị ảnh hưởng bởi biến động giá vé và có thể giúp tối ưu hóa doanh thu. Đồng thời, nên tận dụng cơ hội từ các dòng khách đang dịch chuyển do biến động địa chính trị, đặc biệt là nhóm khách từ khu vực Trung Đông vốn có mức chi tiêu cao và đang tìm kiếm điểm đến thay thế. Bên cạnh đó, cần tiếp tục duy trì đà tăng của các thị trường mới nổi như Nga và Ấn Độ thông qua việc mở rộng đường bay, chính sách visa và sản phẩm phù hợp. "Cuối cùng, với các thị trường truyền thống như Trung Quốc và Hàn Quốc thì cần có chiến lược riêng để giữ chân và thu hút khách quay trở lại, bởi đây vẫn là nhóm khách có ý nghĩa quan trọng về quy mô và tính ổn định", ông Nhân chia sẻ.

Còn theo TS Dương Đức Minh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch, để nhìn đúng bài toán hiện tại, cần đặt du lịch VN trong một tiến trình phát triển dài hạn. "Từ giai đoạn 1950 - 2000, thế giới tập trung vào chuỗi cung ứng; từ 2000 - 2010 là chuỗi giá trị; và từ sau 2019 đến nay là giai đoạn tối ưu hóa, tức là làm sao tối ưu toàn bộ hành trình tiêu dùng của du khách", ông Minh nói.

Ở giai đoạn này, yếu tố quyết định, theo ông Dương Đức Minh, không chỉ là có sản phẩm mà là tối ưu trải nghiệm và khả năng chi tiêu ở "điểm cuối", tức khâu mua sắm và mang sản phẩm về nước. Một trong những điểm nghẽn của du lịch VN là chưa tối ưu được khâu này. Nhiều sản phẩm lưu niệm, đặc sản còn cồng kềnh, chi phí vận chuyển cao, khiến du khách e ngại mua sắm. Trong khi đó, các quốc gia như Thái Lan đã làm rất tốt việc đóng gói sản phẩm gọn nhẹ, tối ưu chi phí vận chuyển, từ đó kích thích nhu cầu mua sắm và lan tỏa hình ảnh quốc gia thông qua quà tặng. "Du khách không chỉ mua cho bản thân mà còn mang về làm quà, qua đó trở thành một kênh marketing tự nhiên cho điểm đến. Nếu tối ưu tốt khâu này, giá trị mang lại sẽ rất lớn", ông Minh nói.

Một số địa phương tại VN đã có tín hiệu tích cực. Đơn cử như Quảng Ninh, địa phương đang triển khai khá đồng bộ các giải pháp từ hạ tầng giao thông đến kích cầu tiêu dùng ngay từ sân bay Vân Đồn, với các gói ưu đãi và dịch vụ đi kèm cho du khách. "Muốn giữ đà tăng trưởng và nâng cao hiệu quả, du lịch VN cần nâng cấp trải nghiệm và kích thích chi tiêu một cách bền vững", TS Dương Đức Minh nhấn mạnh.