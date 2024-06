Toyota Yaris không còn trong danh mục xe Toyota tại Việt Nam

Trong bối cảnh dòng xe hatchback đang mất dần sức hút tại thị trường Việt Nam, Toyota Yaris - một trong những cái tên gạo cội ở phân khúc này cũng đang đứng trước nguy cơ khai tử.



Từ đầu năm đến nay, có những tháng Toyota Yaris không bán được chiếc nào. Với chỉ 8 xe được giao đến tay khách hàng sau 5 tháng đầu năm 2024, Yaris cũng nằm trong nhóm ô tô bán ít nhất thị trường Việt Nam.

Lượng xe bán ra khá khiêm tốn, trong khi đó mới đây thông tin về mẫu mã cũng như giá bán Toyota Yaris cũng không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm trên trang thông tin chính thức của Toyota tại Việt Nam. Phía Toyota Việt Nam (TMV) chưa đưa ra thông tin chính thức liên quan đến mẫu xe này.

Danh mục sản phẩm xe hatchback của Toyota Việt Nam hiện chỉ còn mẫu Wigo

Tuy nhiên, nhiều đại lý Toyota hiện đã tạm ngừng nhận đơn đặt hàng với Yaris. Những động thái này làm dấy lên thông tin Toyota Yaris đang âm thầm rút lui khỏi phân khúc xe hatchback tại Việt Nam, trong bối cảnh phân khúc này đang mất sức hút và dần lụi tàn. Sau 5 tháng đầu năm 2024, tổng doanh số bán ô tô hatchback tại Việt Nam chỉ đạt 528 xe, qua đó trở thành một trong những phân khúc ô tô có doanh số thấp nhất thị trường Việt Nam.

Toyota Yaris từng phân phối tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, do đó giá bán cao hơn so với các dòng sedan hạng B. Trước đó, tại thị trường Thái Lan, Toyota Yaris đã có bản nâng cấp, cải tiến… Tuy nhiên, nhiều khả năng phiên bản mới này sẽ không được đưa về Việt Nam.

Động thái của TMV với Yaris mới đây hoàn toàn dễ hiểu khi mẫu xe này đã không có nhiều đóng góp về doanh số cho hãng xe Nhật Bản tại thị trường Việt Nam trong những năm gần đây. Như Thanh Niên đã đề cập trong bài viết trước đây, một trong những nguyên nhân chính khiến người Việt không còn chuộng xe hatchback 5 cửa chính là sự thay đổi về thị hiếu lựa chọn ô tô của khách mua xe. Sự xuất hiện ngày càng phổ biến của dòng SUV cỡ nhỏ, MPV 5+2 chỗ ngồi hay Crossover… mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng Việt Nam. Những mẫu xe này có thiết kế "gầm cao, máy thoáng" mang đến tầm nhìn rộng, phù hợp với nhiều dạng địa hình hơn so với xe sedan hay hatchback.

Trong khi đó, so với dòng xe sedan truyền thống, biến thể hatchback 5 cửa có khoang chứa hành lý thông với khoang hành khách. Do đó, khi chở đủ người, khoang chứa hành lý khá nhỏ so với dòng xe sedan vốn được thiết kế khoang hành lý tách biệt và rộng hơn. Chính điều này khiến hatchback 5 cửa được xem không phù hợp khi sử dụng gia đình hay làm xe kinh doanh dịch vụ taxi.