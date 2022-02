TP.HCM: Thu ngân sách tháng 1.2022 đạt hơn 47.882 tỉ đồng

Thông tin trên được nêu ra trong buổi họp mặt đầu năm của UBND TP.HCM, các sở, ban ngành với các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được tổ chức vào chiều nay (7.2).

3.190 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới

Ông Đặng Quốc Toàn, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, cho biết vừa qua, TP.HCM đã tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho người dân với tổng kinh phí hơn 1.062 tỉ đồng.

Đồng thời, TP.HCM triển khai hiệu quả các chương trình bình ổn thị trường, đảm bảo cân đối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu. Khu Công nghệ cao khởi đầu mạch phát triển tốt với giá trị sản xuất đạt hơn 1,65 tỉ USD, giá trị xuất khẩu đạt hơn 1,54 tỉ USD và giá trị nhập khẩu đạt 1,41 tỉ USD (tăng 5% so với cùng kỳ).

Ngoài ra, tình hình thành lập doanh nghiệp khởi sắc với hơn 3.190 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới, tăng 24,6% so với cùng kỳ; 4.850 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 498,9% so với tháng trước và số doanh nghiệp giải thể giảm so với cả cùng kỳ và tháng trước.

Đặc biệt, thu ngân sách đảm bảo hiệu quả, ước đạt 47.882 tỉ đồng, đạt 12,4% dự toán và tăng 19,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 14,03% dự toán, tăng 26,83% so với cùng kỳ.

Một số lĩnh vực cũng được TP.HCM tập trung triển khai tháng vừa qua như xây dựng quy hoạch, quản lý đô thị; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; chuẩn bị các điều kiện để học sinh đi học trở lại sau tết...

Tuy nhiên, người phát ngôn UBND TP.HCM cũng cho biết, một số chỉ số phát triển kinh tế tháng 1.2022 giảm so với cùng kỳ như tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm 28%; doanh thu ngành du lịch giảm 26,3%; sản xuất công nghiệp giảm 9,5%; thu hút đầu tư nước ngoài giảm 38,3%...





Đẩy nhanh tiến độ đề án Trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế tại TP.HCM

Trong thời gian tới, TP.HCM tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đề án Trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế tại TP.HCM; tập trung xử lý, khắc phục các nội dung liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm; chỉ đạo các nội dung cải tạo chung cư cũ, dự án nhà ở xã hội, giải quyết các dự án còn tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Metro 1 và đầu tư xây dựng Metro 2, Vành đai 3, 4...

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo TP.HCM cũng gửi lời chúc mừng đến các cơ quan báo chí nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, chia sẻ cách đây 4 - 5 tháng, TP.HCM không nghĩ sẽ có một cái tết vui tươi, đầm ấm, an toàn như vừa qua. Đồng thời, cũng không nghĩ sẽ có buổi tập trung đông người như buổi họp mặt chiều nay.

"Có được kết quả này là sự đóng góp, kể cả có sự hy sinh trong đó của các cơ quan thông tấn, báo chí, các anh chị em phóng viên. Thay mặt thường trực - lãnh đạo UBND TP.HCM, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và bà con nhân dân TP.HCM, tôi gửi đến các đồng chí lãnh đạo cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư, thành phố, anh chị phóng viên lời chúc năm mới Nhâm Dần mạnh khỏe, công việc thuận lợi và mọi điều tốt đẹp nhất".