TP.HCM: Thua cược bóng đá, cựu cán bộ phường lừa đảo đồng nghiệp hơn 8 tỉ đồng

Ngày 22.2, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nhân (34 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) 16 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhân là cựu cán bộ UBND P.Hiệp Thành, Q.12 đã lừa đảo đồng nghiệp hơn 8 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thành Nhân là nhân viên tổ kinh tế, phụ trách địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường của UBND P.Hiệp Thành, Q.12, bà T.T.B.C. là cán bộ văn hóa - xã hội của phường này nên quen biết nhau.

Do cần tiền trả nợ thua cược bóng đá, Nhân lợi dụng công việc địa chính để tiếp cận các hồ sơ, nắm hiện trạng các thửa đất trên địa bàn. Sau đó, Nhân nói dối với bà C. đang hùn góp vốn với chủ đất để lập dự án phân lô bán nền 14 thửa đất tại đường HT43, P.Hiệp Thành, Q.12. Các thửa đất này do bà N.T.H và ông H.V.S đứng tên sở hữu, Nhân là người đại diện đứng ra giao dịch, mua bán.

Sau đó, Nhân cung cấp 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất nên bà C. tin tưởng và đồng ý mua, đặt cọc tiền. Từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2017, bà C. đã ký các hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất trên theo hình thức ký giấy tay, lập vi bằng và đặt cọc cho Nhân với số tiền tổng cộng 8,1 tỉ đồng.

Sau khi đặt cọc, bà C. yêu cầu Nhân và chủ sở hữu đất ký hợp đồng công chứng thì Nhân lấy lý do là 2 người này đã về quê bán đất để lo đóng thuế. Nhân nói sẽ chịu trách nhiệm do có phần hùn vốn với chủ đất nên bà C. tin tưởng.





Sau khi đặt cọc tiền đất cho Nhân, bà C. bán 5 thửa đất lại cho ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nhận 4,3 tỉ đồng tiền cọc. 7 thửa đất còn lại, bà C. đem bán cho ông Lê Đăng Thanh, nhận hơn 5,5 tỉ đồng tiền cọc.

Sau đó, bà C. phát hiện bị lừa nên yêu cầu Nhân trả lại tiền, thì Nhân chỉ trả lại được 1,8 tỉ đồng nên bà C. làm đơn tố giác gửi công an.

Theo kết quả xác minh tại Văn phòng đăng ký đất đai Q.12, bà N.T.H và ông H.V.S là chủ các thửa đất trên. Tuy nhiên, cả 2 người này không quen, không mua bán, giao dịch, ủy quyền cho Nhân.

Sau khi bị phát hiện sự việc, Nhân bỏ trốn. Đến ngày 7.1.2021, Nhân bị Công an TP.HCM bắt giữ theo lệnh truy nã. Đối với hành vi của bà C., CQĐT xác định bà C. chỉ mua đất để bán lại kiếm lời và bị cựu cán bộ phường lừa đảo nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.