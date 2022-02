Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho hay, Tết Nguyên đán 2022 đã diễn ra bình an, đầm ấm, tri ân, nghĩa tình và an toàn mà trước đó không ai nghĩ sẽ được như thế.

Theo ông Nên, sở dĩ TP.HCM đạt được kết quả chăm lo tết vừa qua, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; sự chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ tết của TP.HCM, còn nhờ vào sự ủng hộ và đồng cảm của nhân dân TP.HCM. “Hiện theo thống kê có 96% công nhân lao động trở lại TP.HCM làm việc sau tết. Trước đó, chúng ta nghĩ rằng sự trở lại của họ rất dè dặt, nhưng con số này cho thấy người dân quay lại nhờ một phần niềm tin vào sự chăm lo tết của chúng ta. Người dân không bỏ thành phố khi chúng ta có trách nhiệm với họ”, ông Nên nhìn nhận.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng gửi lời cảm ơn, chúc mừng năm mới đến các lãnh đạo, sở, ban ngành, đoàn thể, qua đó đề nghị các đơn vị làm việc với tâm thế, tư duy, sức mạnh mới để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra và xứng đáng với niềm tin của nhân dân.





Cũng tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết thời gian tới, TP.HCM sẽ tập trung xây dựng chủ đề năm 2022. Đồng thời, bù đắp những việc chưa làm trong năm 2021, tiến tới đạt mục tiêu thắng lợi cả nhiệm kỳ. Ông Mãi lưu ý việc rà soát lại tổ công tác, vấn đề còn tồn đọng chưa giải quyết được trên các lĩnh vực như đầu tư công (như các đường Vành đai 3, 4; các tuyến metro 1, 2; dự án rạch Xuyên Tâm...) hay các vấn đề của người dân để phân nhóm và có kế hoạch giải quyết theo từng tháng. Qua đó, giải phóng năng lượng phát triển, xây dựng không gian văn hóa TP.HCM.

Ngoài ra, ông Mãi thông tin, năm 2022, TP.HCM sẽ tiếp tục quan tâm các vấn đề văn hóa - xã hội, chính sách an sinh, trong đó tiếp tục chăm lo cho người lao động để họ yên tâm sản xuất kinh doanh; chuẩn bị tổ chức lại trường lớp; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...