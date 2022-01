TP.HCM tiếp nhận hơn 1,1 tỉ đồng phòng chống dịch Covid-19 đầu năm 2022

Ngày 25.1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM cho hay từ đầu tháng 1.2022 tới nay đã tiếp nhận hơn 1,1 tỉ đồng (gồm tiền mặt và chuyển khoản) ủng hộ công tác chống dịch.

Trước đó, số liệu cập nhật trong năm 2021, Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã tiếp nhận số tiền hơn 1.062 tỉ đồng (đã phân phối kinh phí hơn 1.055 tỉ đồng) và tiếp nhận hàng hóa với tổng trị giá hơn 415 tỉ đồng (đã phân phối hơn 411 tỉ đồng).

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng thông tin, từ ngày 1.7.2021 đến ngày 17.1.2022 đã kết nối và vận động 207 lượt ủng hộ từ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đăng ký tham gia ủng hộ nhiều loại thuốc, vật tư, phương tiện, trang thiết bị y tế như hệ thống ECMO, máy thở chức năng cao, xe cứu thương, khẩu trang y tế, kit xét nghiệm PCR... với tổng trị giá hơn 3.097 tỉ đồng.





Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, nguồn kinh phí của Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM cũng được dùng để thăm, tặng quà các y bác sĩ, nhân viên y tế bị nhiễm Covid-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thăm hỏi, hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt; tổ chức hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh thành có số lao động trở về quê do dịch Covid-19...

Riêng Trung tâm an sinh TP.HCM (đặt tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM), tính từ thời điểm thành lập ngày 15.8.2021 đến nay đã tiếp nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm từ các tỉnh thành, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm với tổng trị giá hơn 190 tỉ đồng; đồng thời phân phối hơn 186 tỉ đồng số lượng hàng đến các bệnh viện dã chiến; bệnh viện điều trị Covid-19; 21 quận huyện và TP.Thủ Đức; các bếp ăn từ thiện; các cơ sở dân tộc, tôn giáo; Công an TP.HCM; Bộ Tư lệnh TP.HCM...

Ngoài ra, Trung tâm an sinh TP.HCM cũng đã chuyển hơn 2,6 triệu túi an sinh về các quận, huyện và TP.Thủ Đức. Trung tâm cho hay trong thời gian tới sẽ tiếp tục phân phối hàng hóa hỗ trợ, và dự kiến chuyển thêm 5.000 túi an sinh về các trung an sinh cấp huyện, xã trên địa bàn.