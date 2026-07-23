TP.HCM: 116 xã, phường được bổ sung 1 phòng chuyên môn

Theo quyết định của UBND TP.HCM, 116 xã, phường được bổ sung thêm 1 phòng chuyên môn nhưng không vượt quá 5 phòng, trong đó bao gồm Trung tâm Phục vụ hành chính công. Các đơn vị hành chính cấp xã còn lại bố trí không quá 4 phòng chuyên môn.

Các Trung tâm Phục vụ hành chính công giữ nguyên tên gọi ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về tên gọi, đối với đơn vị hành chính cấp xã được bổ sung 1 phòng chuyên môn (116 xã phường trong danh sách), giữ nguyên tên gọi Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Căn cứ đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và khối lượng công việc, các địa phương lựa chọn 1 trong 2 phương án tổ chức lại Phòng Kinh tế (đối với xã), Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Văn hóa - Xã hội để thành lập phòng mới.

Trường hợp thành lập phòng mới trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kinh tế (đối với xã), Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) thì tên gọi của các phòng mới là: Phòng Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Trường hợp thành lập phòng mới trên cơ sở tổ chức lại Phòng Văn hóa - Xã hội thì tên gọi của các phòng mới là: Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa - Khoa học.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã nằm ngoài danh sách 116 xã phường, giữ nguyên tên gọi của 4 phòng theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Giao UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp quyết định thành lập phòng trên cơ sở lựa chọn việc tổ chức lại phòng chuyên môn hiện có theo quy định; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của các phòng chuyên môn phù hợp với hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND TP.HCM hướng dẫn khung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc UBND cấp xã theo đúng quy định pháp luật.

Danh sách 116 xã phường của TP.HCM được bổ sung thêm 1 phòng chuyên môn: