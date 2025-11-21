TP.HCM: 2000 bao cát được đắp sẵn, đường Trần Xuân Soạn vẫn lo ngập

Chiều tối ngày 20.11.2025, mực nước trên các sông và kênh rạch tại TP.HCM tiếp tục tăng theo từng giờ. Triều cường dâng cao gây ngập sâu tại nhiều khu vực thấp trũng. Trong chiều nay, mặt nước tại một số tuyến ven kênh đã vượt qua bờ bao tạm, tràn lên đường và tạo ra tình trạng ngập kéo dài.

Theo anh Nguyễn Ngọc Hoàng, nhân viên kỹ thuật thuộc Công ty Thoát Nước Đô Thị TP.HCM, phải cần 60 - 70 mét khối cát, với khoảng 2000 bao cát để có thể chặn quanh bờ kênh Tẻ, hạn chế nước tràn vào đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận, TP.HCM.

Khoảng 2000 bao cát được đắp quanh bờ kênh Tẻ, hạn chế nước tràn vào đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận, TP.HCM ẢNH: CHUNG PHÁT

Lưu lượng phương tiện tăng vào chiều tối, khiến người điều khiển xe máy phải dò dẫm trong dòng nước, liên tục tránh các đoạn sóng dội từ xe ô tô. Nhiều người đành phải chọn một tuyến đường khác di chuyển thay vì phải đi qua đoạn ngập.

Triều cường dâng cao vào giờ tan tầm khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn ẢNH: SẦM ÁNH

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, vào 7 giờ sáng ngày 20.11, đỉnh triều cường cao nhất tại Nhà Bè là 1,52 m, xấp xỉ mức báo động 2; còn tại trạm Phú An đã vượt báo động 2 là 0,05 m; đặc biệt, trạm Thủ Dầu Một lên 1,66 m vượt báo động 3 ở mức 0,06 m.

Trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Đỉnh triều trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 20 - 22.11 (nhằm ngày 1 - 3.10 âm lịch) tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên ở mức 1,65 - 1,7 m, trên báo động 3 khoảng 0,05 - 0,1 m. Còn tại trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,75 - 1,8 m, vượt báo động 3 từ 0,15 - 0,2 m.