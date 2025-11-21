Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TP.HCM: 2000 bao cát được đắp sẵn, đường Trần Xuân Soạn vẫn lo ngập
Video Thời sự

TP.HCM: 2000 bao cát được đắp sẵn, đường Trần Xuân Soạn vẫn lo ngập

Sầm Ánh - Chung Phát
21/11/2025 16:31 GMT+7

Chiều ngày 20.11.2025 triều cường dâng cao trên kênh Tẻ , tràn qua bờ bao tạm và gây ngập trên đường Trần Xuân Soạn.

Chiều tối ngày 20.11.2025, mực nước trên các sông và kênh rạch tại TP.HCM tiếp tục tăng theo từng giờ. Triều cường dâng cao gây ngập sâu tại nhiều khu vực thấp trũng. Trong chiều nay, mặt nước tại một số tuyến ven kênh đã vượt qua bờ bao tạm, tràn lên đường và tạo ra tình trạng ngập kéo dài.

Theo anh Nguyễn Ngọc Hoàng, nhân viên kỹ thuật thuộc Công ty Thoát Nước Đô Thị TP.HCM, phải cần 60 - 70 mét khối cát, với khoảng 2000 bao cát để có thể chặn quanh bờ kênh Tẻ, hạn chế nước tràn vào đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận, TP.HCM.

TP.HCM: 2000 bao cát được đắp sẵn, đường Trần Xuân Soạn vẫn lo ngập - Ảnh 1.

Khoảng 2000 bao cát được đắp quanh bờ kênh Tẻ, hạn chế nước tràn vào đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận, TP.HCM

ẢNH: CHUNG PHÁT

Lưu lượng phương tiện tăng vào chiều tối, khiến người điều khiển xe máy phải dò dẫm trong dòng nước, liên tục tránh các đoạn sóng dội từ xe ô tô. Nhiều người đành phải chọn một tuyến đường khác di chuyển thay vì phải đi qua đoạn ngập.

TP.HCM: 2000 bao cát được đắp sẵn, đường Trần Xuân Soạn vẫn lo ngập - Ảnh 2.

Triều cường dâng cao vào giờ tan tầm khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn

ẢNH: SẦM ÁNH

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, vào 7 giờ sáng ngày 20.11, đỉnh triều cường cao nhất tại Nhà Bè là 1,52 m, xấp xỉ mức báo động 2; còn tại trạm Phú An đã vượt báo động 2 là 0,05 m; đặc biệt, trạm Thủ Dầu Một lên 1,66 m vượt báo động 3 ở mức 0,06 m.

Trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Đỉnh triều trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 20 - 22.11 (nhằm ngày 1 - 3.10 âm lịch) tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên ở mức 1,65 - 1,7 m, trên báo động 3 khoảng 0,05 - 0,1 m. Còn tại trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,75 - 1,8 m, vượt báo động 3 từ 0,15 - 0,2 m.

Triều cường dâng cao trong ngày 20.11.2025 khiến nhiều hộ dân tại hẻm 502/59A, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, TP.HCM tiếp tục rơi vào cảnh ngập nặng. Dù đã gia cố nhiều lớp chắn tại cửa nhà, người dân vẫn không thể yên tâm khi sóng nước liên tục tràn vào mỗi khi có phương tiện chạy ngang, gây xáo trộn sinh hoạt và làm hư hỏng nhà cửa.

