TP.HCM: 58 phường, xã đủ điều kiện bố trí cán bộ, công chức kịch khung

Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ vừa ban hành hướng dẫn tạm thời bố trí biên chế cán bộ, công chức khi sáp nhập và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự kiến phương án bố trí khung biên chế đối với mỗi đơn vị hành chính cấp xã khoảng 32 biên chế (không bao gồm khối Đảng, đoàn thể và ban chỉ huy quân sự).

Nếu cấp xã trên 16.000 dân thì phường, xã miền núi, vùng cao bố trí thêm 1 biên chế/1.000 dân; phường, xã, đặc khu vùng khác thêm 1 biên chế/2.000 dân. Tuy nhiên, số lượng biên chế tối đa của xã không quá 50 người, phường tối đa 70 người.

Như vậy, với TP.HCM là khu vực đồng bằng, để được bố trí biên chế tối đa 50 người thì xã đó phải trên 52.000 dân, bao gồm 32 biên chế theo dân số tiêu chuẩn 16.000 người và 18 biên chế tăng thêm tương ứng với hơn 36.000 dân.

Tương tự, phường được tối đa 70 biên chế phải trên 92.000 dân, gồm 32 biên chế theo dân số tiêu chuẩn 16.000 người và 38 biên chế tăng thêm tương ứng 76.000 người.

Hàng chục phường, xã ở TP.HCM có dân số đông, đủ điều kiện thành lập thêm phòng và bố trí biên chế kịch khung ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo thống kê dân số của UBND TP.HCM khi xây dựng phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, nhiều phường, xã đạt tiêu chuẩn để được bố trí biên chế ở mức tối đa.

Cụ thể, 16 xã có trên 52.000 dân, gồm: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Nhà Bè và Hiệp Phước.

42 phường trên 92.000 dân, gồm: Hiệp Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Linh Xuân, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Bình Trưng, Khánh Hội, Tân Hưng, Tân Thuận, Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định, Vườn Lài, Hòa Hưng, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo, Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Hội Tây, An Hội Đông, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú, Tân Hòa và Bảy Hiền.

Phần lớn phường, xã đông dân đều ở khu vực ngoại thành, nơi có tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng trong khoảng 2 thập kỷ trở lại đây.

Theo định hướng, sau khi bỏ cấp huyện và sáp nhập xã, toàn bộ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã sẽ chuyển về công tác tại phường, xã mới. Trong năm 2026, Bộ Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Trung ương xây dựng khung tiêu chí xác định biên chế. Trên cơ sở đó, địa phương điều phối, cân đối và giao biên chế cho từng phường, xã, giảm về khung quy định chung sau 5 năm.

86 phường, xã đủ điều kiện thành lập thêm phòng

Khi bỏ cấp huyện và sáp nhập phường, xã chính thức từ ngày 1.7, dự kiến bộ máy chính quyền cấp xã gồm HĐND và UBND.

Cơ cấu HĐND gồm 2 ban là Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội. Về nhân sự, HĐND gồm 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch, 2 trưởng ban do Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã kiêm nhiệm, 2 phó trưởng ban chuyên trách.

UBND gồm 3 phòng chuyên môn: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị; Phòng Văn hóa - xã hội và Trung tâm phục vụ hành chính công. Nhân sự lãnh đạo UBND gồm 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch; 3 phòng chuyên môn gồm 1 trưởng phòng. Riêng Trung tâm phục vụ hành chính công do một phó chủ tịch UBND kiêm giám đốc và 1 phó giám đốc chuyên trách.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đang đề xuất các phường, xã, đặc khu trên 60.000 người sẽ được thành lập thêm 1 phòng chuyên môn. Theo thống kê, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, TP.HCM sẽ có 86 phường, xã quy mô trên 60.000 người.