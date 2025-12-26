TP.HCM ban hành bảng giá đất áp dụng từ 1.1.2026

Từ ngày 1.1.2026, TP.HCM chính thức áp dụng bảng giá đất lần đầu theo quy định của luật Đất đai 2024, thay thế các bảng giá đất riêng lẻ trước đây của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong bảng giá đất vừa thông qua, điểm đáng chú ý là việc TP.HCM quyết định điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp so với tính toán ban đầu để đảm bảo quyền lợi cho người dân, đồng thời thiết lập khung giá mới cho thành phố sau khi sáp nhập 3 địa phương.

TP.HCM phân chia các khu vực dựa trên địa giới hành chính trước sáp nhập để xác định mức giá cụ thể.

Giá đất ở cao nhất hơn 687 triệu đồng/m²

Tại địa bàn khu vực 1 (TP.HCM cũ), giá đất ở cao nhất là 687,2 triệu đồng/m², áp dụng cho các tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi. Mức giá thấp nhất là 2,3 triệu đồng/m² (khu dân cư Thiềng Liềng, xã Thạnh An). Giá đất ở tại đường Trần Bình Trọng có mức điều chỉnh tăng cao nhất, gấp 1,65 lần so với giá cũ. Một số khu vực khác không điều chỉnh tăng, giữ nguyên mức giá theo Quyết định 79/2024/QĐ-UBND.

Tại địa bàn khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ), mức giá đất ở cao nhất là 89,6 triệu đồng/m² (đường Bác Sĩ Yersin, đường Bạch Đằng). Giá thấp nhất là 1,3 triệu đồng/m² (ĐH.722, đường Minh Tân - Long Hòa,…). Tại khu vực này có tuyến đường ghi nhận hệ số tăng cao nhất lên gấp hơn 8 lần so với bảng giá hiện hành (đường ĐH.505).

Tại địa bàn khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), giá đất ở cao nhất là hơn 149,4 triệu đồng/m² (đường Thùy Vân) và thấp nhất là hơn 1,8 triệu đồng/m².

Đối với đất thương mại, dịch vụ, khu vực 1 (TP.HCM cũ) có mức giá cao với đỉnh điểm là 573,6 triệu đồng/m² tại các tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi. Giá thấp nhất là 1,6 triệu đồng/m².

Tại Bình Dương cũ, giá cao nhất cho loại đất này là 53,8 triệu đồng/m² và tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là hơn 89,6 triệu đồng/m² (đường Thùy Vân).

Về đất sản xuất kinh doanh, giá cao nhất tại khu vực 1 là 481,1 triệu đồng/m². Mức giá trần tại khu vực 2 là 44,8 triệu đồng/m² và khu vực 3 là hơn 74,7 triệu đồng/m².

TP.HCM ban hành bảng giá đất áp dụng từ 1.1.2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Điều chỉnh giá đất nông nghiệp để đảm bảo quyền lợi người dân

Bên cạnh đó, trước lo ngại việc giảm giá đất nông nghiệp sẽ tác động tiêu cực đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và quyền lợi người dân, sau khi tiếp thu ý kiến thẩm tra, UBND TP.HCM đã quyết định điều chỉnh.

Cụ thể, TP.HCM giữ lại kết quả theo dự thảo đã niêm yết lấy ý kiến nhân dân, theo hướng bằng hoặc cao hơn giá đất hiện hành để đảm bảo hài hòa lợi ích. Mức giá cụ thể cho đất nông nghiệp (trồng cây hàng năm và lâu năm) được phân chia theo 4 khu vực: