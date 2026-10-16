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    TP.HCM bắt đầu đo đạc, kiểm đếm đất làm metro nối Bình Dương - TP.HCM

    Uyển Nhi
    Uyển Nhi
    Nhiều phường tại TP.HCM bắt đầu điều tra, đo đạc, kiểm đếm đất và tài sản để phục vụ dự án metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên dài hơn 30 km.

    Những ngày qua, nhiều phường ở TP.HCM như: Bình Dương, An Phú, Thuận Giao, Đông Hòa… bắt đầu triển khai điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm đất, tài sản gắn liền với đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nằm trong phạm vi dự án metro số 1 đoạn thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên.

    Đây là một trong những bước quan trọng phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng cho dự án.

    Đo đạc, kiểm đếm đất làm tuyến metro

    Theo kế hoạch, cơ quan chức năng sẽ khảo sát, ghi nhận hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với đất trong phạm vi dự án.

    Diện tích đất và tài sản trên đất sẽ được đo đạc, kiểm đếm, thống kê và phân loại dựa trên hồ sơ, bản đồ cũng như hiện trạng thực tế.

    Trong quá trình thực hiện, cơ quan chức năng phối hợp với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản và các bên liên quan để kiểm tra, đối chiếu thông tin. Những nội dung chưa thống nhất hoặc cần xác minh bổ sung sẽ được ghi nhận, lập hồ sơ để tiếp tục xử lý.

    TP.HCM bắt đầu đo đạc, kiểm đếm đất làm metro nối Bình Dương - TP.HCM - Ảnh 1.

    Phường Đông Hòa họp dân triển khai kế hoạch thực hiện dự án tuyến metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên

    ẢNH: CTV

    Kết quả đo đạc, kiểm đếm cũng sẽ được tổng hợp nhằm xác định các khó khăn, vướng mắc phát sinh, từ đó phối hợp xử lý theo chức năng và thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị.

    Thời gian, địa điểm và thứ tự triển khai tại từng khu vực, từng thửa đất được thực hiện theo kế hoạch và thông báo của cơ quan có thẩm quyền. Người có đất và tài sản liên quan sẽ được thông tin để phối hợp thực hiện theo quy định.

    TP.HCM bắt đầu đo đạc, kiểm đếm đất làm metro nối Bình Dương - TP.HCM - Ảnh 2.

    Phường Bình Dương triển khai đo đạc, kiểm đếm đất và tài sản của các hộ dân phục vụ tuyến metro số 1 (thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên)

    ẢNH: UBND PHƯỜNG BÌNH DƯƠNG

    Metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên dự kiến về đích năm 2030

    Dự án metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên có tổng chiều dài hơn 30,66 km, đi qua 7 phường gồm: Bình Dương, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú, Tân Đông Hiệp, Dĩ An và Đông Hòa.

    Theo quy hoạch, toàn tuyến có 19 nhà ga trên cao, cùng depot Phú Chánh đặt tại khu vực trung tâm thành phố mới Bình Dương và một bãi đỗ tàu. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 4/2030.

    TP.HCM bắt đầu đo đạc, kiểm đếm đất làm metro nối Bình Dương - TP.HCM - Ảnh 3.

    Bản đồ tổng thể hướng tuyến metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên

    ẢNH: BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TP.HCM

    Khi đưa vào khai thác, tuyến metro này sẽ kết nối trực tiếp với metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên hiện hữu, qua đó hình thành trục vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với Bình Dương cũ.

    Tuyến đường sắt đô thị cũng được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giữa các khu đô thị, khu công nghiệp và những cực tăng trưởng mới sau khi không gian phát triển TP.HCM được mở rộng.

    Theo định hướng đến năm 2050, TP.HCM dự kiến phát triển khoảng 1.540 km đường sắt đô thị, gồm khoảng 1.100 km metro và 440 km đường sắt nhẹ (LRT), hướng tới hình thành mạng lưới giao thông công cộng sức chở lớn kết nối các khu vực trọng điểm của TP.HCM.

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