Thời sự

TP.HCM: Bắt giam giám đốc 'phù phép' a xít công nghiệp thành giấm ăn

Hoàng Huy
06/05/2026 18:33 GMT+7

Dùng a xít chuyên dùng trong dệt nhuộm, chống mốc gỗ để pha chế thành giấm ăn rồi dán nhãn xuất xứ Hàn Quốc, Công ty Thư Trần Hớn đã tuồn ra thị trường hàng trăm can giấm ăn giả cực kỳ độc hại.

Ngày 6.5, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Thư (Giám đốc Công ty TNHH SXTM XNK Thư Trần Hớn) cùng 3 nhân viên gồm: Trần Ngũ Châu, Võ Phi Cường và Nguyễn Văn Nhì. Các bị can đã "phù phép" a xít công nghiệp thành giấm ăn giả thương hiệu Hàn Quốc.

Các bị can trong đường dây phù phép a xít công nghiệp thành giấm ăn giả thương hiệu Hàn Quốc

Các bị can bị điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" theo khoản 2 điều 193 bộ luật Hình sự.

"Công nghệ" pha nước vào acid dệt nhuộm

Theo điều tra, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM về tháng cao điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) Công an TP.HCM đã phát hiện dấu hiệu bất thường tại Công ty TNHH SXTM XNK Thư Trần Hớn (trụ sở tại phường Chợ Lớn, TP.HCM).

Qua theo dõi, các trinh sát xác định công ty này đang tổ chức dây chuyền sản xuất giấm ăn giả thương hiệu Hàn Quốc với quy mô lớn.

Phối hợp cùng Công an phường Phú Định và phường Chợ Lớn, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng và trụ sở công ty, thu giữ 198 thùng, can hóa chất các loại.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận dù không được cấp phép sản xuất hóa chất, nhưng từ tháng 9.2025, Trần Minh Thư đã chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi gian dối.

Tang vật công an thu giữ

Thủ đoạn của nhóm này là thu mua a xít Acetic công nghiệp (loại dùng cho ngành dệt nhuộm, sản xuất gỗ) có xuất xứ Đài Loan.

Sau đó, các nhân viên đem pha trộn số a xít này với nước theo tỷ lệ nhất định rồi chiết rót vào các can, thùng rỗng vốn là bao bì của giấm Acetic thật xuất xứ từ Hàn Quốc. Với nhãn mác "ngoại" giả mạo, hơn 500 thùng giấm "độc" đã được tuồn ra thị trường, mang về khoản lợi bất chính khổng lồ.

Theo các chuyên gia y tế, a xít Acetic công nghiệp không phải là sản phẩm từ lên men tự nhiên. Loại hóa chất này chứa nhiều tạp chất và kim loại nặng như chì (Pb), Arsen (As). Việc sử dụng giấm pha từ a xít công nghiệp có thể gây ngộ độc cấp tính, bỏng niêm mạc miệng, thực quản và dạ dày. Về lâu dài, các tồn dư kim loại nặng sẽ phá hủy gan, thận, thậm chí gây tử vong nếu sử dụng ở nồng độ cao.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường tiếp tục điều tra mở rộng, truy quét các đại lý, cá nhân đã tiếp tay tiêu thụ sản phẩm giấm giả của Công ty Thư Trần Hớn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đà Nẵng: Triệt phá cơ sở sản xuất giấm giả bằng axit quy mô lớn

Công an TP.Đà Nẵng triệt phá cơ sở sản xuất giấm giả quy mô lớn, được pha từ axit công nghiệp. Mỗi ngày, cơ sở này tung ra thị trường hơn 1.000 lít giấm giả, gây nguy hại sức khỏe người tiêu dùng.

