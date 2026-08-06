TP.HCM: Bắt người giăng bẫy lừa 'góp vốn mua tài sản ngân hàng thanh lý giá rẻ'

Ngày 6.8, cơ quan chức năng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiền (34 tuổi, ở phường Phú Lợi, TP.HCM) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Minh Hiền khi bị bắt ẢNH: CACC

Theo điều tra từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP.HCM, đối tượng Nguyễn Minh Hiền đã chủ động làm quen với các nạn nhân thông qua mạng xã hội. Để tạo niềm tin, Hiền tự xưng là cán bộ ngân hàng và đưa ra các thông tin gian dối về việc ngân hàng chuẩn bị thanh lý nhiều bất động sản, xe ô tô với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường.

Bằng chiêu trò này, Hiền rủ rê ông N.H.T.S góp tiền cùng mua lại các tài sản thanh lý để bán kiếm lời chênh lệch. Sau khi nhận được tiền, đối tượng liên tục hứa hẹn rồi cắt đứt mọi liên lạc. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Minh Hiền đã chiếm đoạt của ông S. tổng số tiền 1,04 tỉ đồng để tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo ai là nạn nhân bị Nguyễn Minh Hiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự, liên hệ ngay với điều tra viên Nguyễn Văn Huy (Đội 4, Phòng PC02) tại địa chỉ số 2 Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa, TP.HCM để được giải quyết theo quy định.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cảnh giác với các chiêu trò dụ dỗ đầu tư. Ngân hàng không rủ góp vốn cá nhân hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản riêng khi thanh lý tài sản. Người dân chỉ chuyển tiền sau khi xác minh rõ nguồn gốc pháp lý của tài sản.