TP.HCM: Bắt người phụ nữ trốn truy nã suốt 11 năm dưới danh tính chị ruột

Ngày 17.5, Công an xã An Nhơn Tây (TP.HCM) cho biết đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao Quách Thị Cẩm Hương (49 tuổi) - đối tượng trốn truy nã từ năm 2015 - cho các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ việc, Quách Thị Cẩm Hương từng bị kết án 10 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Tuy nhiên, thay vì chấp hành án, người này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 12.11.2015, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã số 1992/QĐTN-CATP-CQTHAHS đối với Hương.

Mới đây, trong quá trình thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, lực lượng chức năng xã An Nhơn Tây tiến hành kiểm tra, nắm tình hình biến động nhân khẩu trên địa bàn. Qua đó, công an ghi nhận một trường hợp sử dụng căn cước công dân mang tên Quách Thị Cẩm Giang để đăng ký tạm trú tại nhà trọ thuộc ấp An Hòa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tra cứu dữ liệu dân cư quốc gia, cảnh sát khu vực phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, nghi vấn có sự mạo danh trong việc đăng ký cư trú. Sau khi xác minh nhanh, lực lượng chức năng khẳng định người phụ nữ đang sử dụng căn cước công dân tên Giang thực chất chính là Quách Thị Cẩm Hương.

Ngay sau khi xin ý kiến chỉ đạo từ Ban chỉ huy công an xã, lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ thành công Quách Thị Cẩm Hương tại một nhà trọ trên đường Bến Súc (ấp An Hòa).

Tại cơ quan công an, bước đầu Hương thừa nhận do lo sợ phải thi hành bản án 10 năm tù, Hương đã mượn danh tính và giấy tờ tùy thân của chị ruột để sống ẩn dật, né tránh sự truy quét của cơ quan chức năng suốt 11 năm qua.

Việc phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng là kết quả từ sự quyết liệt trong đợt cao điểm rà soát địa bàn và hiệu quả từ hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được hoàn tất để bàn giao cho Công an TP.HCM tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.