Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Bắt người phụ nữ trốn truy nã suốt 11 năm dưới danh tính chị ruột

Trần Kha
Trần Kha
17/05/2026 10:13 GMT+7

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, Công an xã An Nhơn Tây (TP.HCM) vừa phát hiện và bắt giữ nghi phạm trốn truy nã Quách Thị Cẩm Hương sau nhiều năm lẩn trốn.

Ngày 17.5, Công an xã An Nhơn Tây (TP.HCM) cho biết đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao Quách Thị Cẩm Hương (49 tuổi) - đối tượng trốn truy nã từ năm 2015 - cho các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ người phụ nữ trốn truy nã suốt 11 năm bằng danh tính chị ruột - Ảnh 1.

Đối tượng Quách Thị Cẩm Hương

ẢNH: C.A

Theo hồ sơ vụ việc, Quách Thị Cẩm Hương từng bị kết án 10 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Tuy nhiên, thay vì chấp hành án, người này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 12.11.2015, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã số 1992/QĐTN-CATP-CQTHAHS đối với Hương.

Mới đây, trong quá trình thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, lực lượng chức năng xã An Nhơn Tây tiến hành kiểm tra, nắm tình hình biến động nhân khẩu trên địa bàn. Qua đó, công an ghi nhận một trường hợp sử dụng căn cước công dân mang tên Quách Thị Cẩm Giang để đăng ký tạm trú tại nhà trọ thuộc ấp An Hòa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tra cứu dữ liệu dân cư quốc gia, cảnh sát khu vực phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, nghi vấn có sự mạo danh trong việc đăng ký cư trú. Sau khi xác minh nhanh, lực lượng chức năng khẳng định người phụ nữ đang sử dụng căn cước công dân tên Giang thực chất chính là Quách Thị Cẩm Hương.

Ngay sau khi xin ý kiến chỉ đạo từ Ban chỉ huy công an xã, lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ thành công Quách Thị Cẩm Hương tại một nhà trọ trên đường Bến Súc (ấp An Hòa).

Tại cơ quan công an, bước đầu Hương thừa nhận do lo sợ phải thi hành bản án 10 năm tù, Hương đã mượn danh tính và giấy tờ tùy thân của chị ruột để sống ẩn dật, né tránh sự truy quét của cơ quan chức năng suốt 11 năm qua.

Việc phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng là kết quả từ sự quyết liệt trong đợt cao điểm rà soát địa bàn và hiệu quả từ hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được hoàn tất để bàn giao cho Công an TP.HCM tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Tin liên quan

Bắt đối tượng bị Interpol truy nã đỏ đang lẩn trốn trong resort ven biển Đà Nẵng

Bắt đối tượng bị Interpol truy nã đỏ đang lẩn trốn trong resort ven biển Đà Nẵng

Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ một người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ, đang lưu trú tại một resort ven biển.

Khám phá thêm chủ đề

truy nã người phụ nữ đăng ký tạm trú Giấy tờ tùy thân Nhà trọ trốn truy nã TP.HCM Công An TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận