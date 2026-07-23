TP.HCM bắt tay 'biến' show nghệ thuật thành sản phẩm du lịch

Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược gắn kết văn hóa với du lịch, hướng đến nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh TP.HCM thông qua phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo và các sản phẩm du lịch mang bản sắc địa phương.

Mở rộng hệ sinh thái sản phẩm văn hóa du lịch

Giai đoạn 2026 - 2030, hai đơn vị nói trên sẽ tập trung nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch gắn với nghệ thuật biểu diễn, di sản văn hóa, không gian sáng tạo và các sự kiện văn hóa, từng bước đưa các chương trình nghệ thuật trở thành sản phẩm phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế. Song song đó là phát triển các loại hình du lịch nghệ thuật, du lịch đêm, du lịch lễ hội, cùng các sản phẩm văn hóa nghệ thuật phục vụ khách MICE, kinh tế đêm và các chương trình kích cầu du lịch.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác có sự tham dự của lãnh đạo Sở VH-TT và Sở Du lịch TP.HCM ẢNH: HẢI DUY

Công tác xúc tiến, quảng bá cũng sẽ được đẩy mạnh qua truyền thông, hội chợ, triển lãm, roadshow... Đồng thời, các chương trình famtrip, presstrip sẽ được tổ chức nhằm đón doanh nghiệp (DN) lữ hành, cơ quan báo chí, KOL, đối tác và khách quốc tế đến trải nghiệm, quảng bá các sản phẩm du lịch văn hóa của TP.HCM.

MoU xác định nhiệm vụ tăng cường kết nối DN lữ hành, cơ sở lưu trú, hãng hàng không và các đơn vị tổ chức sự kiện để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch - văn hóa - nghệ thuật có giá trị gia tăng cao, xây dựng các gói dịch vụ, ưu đãi, vé trải nghiệm và quà tặng dành cho du khách, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu. Đồng thời, hai đơn vị sẽ chia sẻ thông tin, nghiên cứu xu hướng phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và đề xuất các mô hình kinh tế sáng tạo gắn với du lịch, phù hợp định hướng phát triển của TP.HCM.

Đánh giá về tầm quan trọng của việc hợp tác, bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch TP.HCM, nhấn mạnh du lịch và nghệ thuật đều là những ngành công nghiệp sáng tạo. "Khi được kết nối một cách bài bản, nghệ thuật không chỉ làm phong phú trải nghiệm của du khách mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM ra thế giới", bà Cẩm Tú bày tỏ.

Khai thác văn hóa để gia tăng trải nghiệm và chi tiêu của du khách

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết du lịch về văn hóa, lịch sử được xác định là một trong những trụ cột phát triển của ngành du lịch thành phố. Theo ông, ngoài việc tìm hiểu văn hóa, lịch sử hình thành phát triển TP.HCM thì du khách cũng muốn thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Sự ra mắt của vở rối xiếc Mơ Show tại Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, do Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM thực hiện, mở ra kỳ vọng về điểm đến nghệ thuật mới đầy hấp dẫn của TP.HCM ẢNH: LẠC XUÂN

Ông Lê Trương Hiền Hòa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác: "Việc ký kết giữa Trung tâm Xúc tiến du lịch TP.HCM và Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM có ý nghĩa rất đặc biệt. Bởi không chỉ tiếp tục duy trì, phát huy các sản phẩm, sự kiện hiện có, chúng ta còn mở ra cơ hội giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật, sản phẩm du lịch mới đến du khách. Qua đó, ngành du lịch kỳ vọng gia tăng giá trị cho điểm đến, đa dạng hóa trải nghiệm, thu hút thêm du khách và thúc đẩy doanh thu. Khi có nhiều lựa chọn về sản phẩm, dịch vụ, du khách sẽ lưu trú lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và gia tăng mức chi tiêu tại TP.HCM".

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Du lịch cũng thẳng thắn nhìn nhận dù TP.HCM đã có một số sản phẩm du lịch đêm tạo được dấu ấn, nhưng số lượng hiện tại vẫn chưa đáp ứng hết tiềm năng và nhu cầu của thị trường. Việc ngành văn hóa phát triển thêm các chương trình nghệ thuật chất lượng sẽ là chất liệu để các DN lữ hành thiết kế những tour, tuyến đa dạng hơn, mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm cho du khách, đồng thời góp phần phát triển kinh tế đêm theo đúng định hướng của thành phố. Bên cạnh các chương trình biểu diễn trên bờ, ông Lê Trương Hiền Hòa cho rằng TP.HCM cần tiếp tục đẩy mạnh khai thác lợi thế du lịch đường sông, đường thủy kết hợp với các sản phẩm về đêm nhằm kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi trình diễn tại Liên hoan âm nhạc quốc tế Hò Dô 2025 ẢNH: BTC

Ở góc độ ngành văn hóa, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho biết thời gian qua Sở VH-TT cùng Sở Du lịch TP đã phối hợp đưa các tác phẩm, chương trình nghệ thuật trở thành sản phẩm du lịch, đồng thời xây dựng thương hiệu cho sản phẩm văn hóa. Theo bà, với không gian phát triển mới, TP.HCM có nhiều dư địa để phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Du lịch văn hóa cũng là một trong những ngành được lãnh đạo hết sức quan tâm.

TP.HCM đã có những hệ sinh thái lễ hội chuyên nghiệp và hướng tới quốc tế như Liên hoan âm nhạc quốc tế Hò Dô, Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM, Lễ hội Sông nước, Lễ hội Áo dài... Bên cạnh đó, TP.HCM cũng chú trọng phát triển các chương trình biểu diễn nghệ thuật thường xuyên để trở thành điểm hẹn của du khách. Đơn cử, vở rối xiếc Mơ Show đã tạo dấu ấn cả về chất lượng nghệ thuật, doanh thu lẫn sức hút khán giả sau hơn 10 suất diễn.