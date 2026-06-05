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Thời sự

TP.HCM bầu chủ tịch 4 hội hữu nghị

Sỹ Đông
Sỹ Đông
05/06/2026 10:58 GMT+7

Ban chấp hành 4 hội hữu nghị thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM đã nhất trí hiệp thương nhân sự, giữ chức chủ tịch hội.

Sáng 5.6, Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TP.HCM đã nhất trí hiệp thương bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TP.HCM.

Bà Trần Thị Diệu Thúy giữ chức chủ tịch hội thay cho ông Phan Nguyễn Như Khuê xin thôi tham gia hội.

Ông Hồ Xuân Lâm, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, cho biết từ ngày 2 - 5.6, 4 hội hữu nghị thành viên đã tổ chức hội nghị ban chấp hành để kiện toàn nhân sự chủ tịch hội cho nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nhân sự chủ tịch hội là những người có uy tín, kinh nghiệm công tác, am hiểu lĩnh vực đối ngoại nhân dân.

TP.HCM bầu 5 chủ tịch hội hữu nghị - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Diệu Thúy (người cầm hoa) được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cụ thể, ông Đặng Quốc Toàn, Thành ủy viên, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada TP.HCM.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó bí thư Đảng ủy chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển TP.HCM.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Indonesia TP.HCM.

Các nhân sự được bầu chủ tịch hội cam kết sẽ cùng tập thể phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân một cách hiệu quả, thiết thực.

TP.HCM bầu 5 chủ tịch hội hữu nghị - Ảnh 2.

Ông Đặng Quốc Toàn (trái) được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada TP.HCM

ẢNH: CTV

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM là hội đặc thù chuyên trách về hoạt động đối ngoại nhân dân hoạt động dưới sự quản lý của Thành ủy và UBND TP.HCM. Đây là đầu mối phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, phối hợp vận động, quản lý viện trợ của tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, lan tỏa hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM hiện có 31 hội hữu nghị thành viên, gồm 27 hội hữu nghị song phương và 4 hội hữu nghị đa phương với các quốc gia ở khắp châu lục trên thế giới.

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