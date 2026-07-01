TP.HCM bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc Báo và phát thanh, truyền hình

Chiều 1.7, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TP.HCM.

Đối với Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Nguyễn Khắc Văn, quyền Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình TP.HCM giữ chức Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng đến khi nghỉ hưu.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Các Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng gồm: ông Nguyễn Ngọc Anh (Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng), ông Phạm Văn Trường (Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng), bà Bùi Thị Hồng Sương (Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng), ông Trương Đức Nghĩa (Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng), bà Phạm Thị Vân Anh (Phó tổng biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM), ông Dương Văn Quang (Phó tổng biên tập Báo Người Lao Động), ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM), ông Nguyễn Khắc Cường (Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ) và bà Trần Gia Bảo (Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ).

Lãnh đạo Báo điện tử Tuổi Trẻ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đối với Báo điện tử Tuổi Trẻ, ông Trần Xuân Toàn, Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình TP.HCM, Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ.

Các Phó tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ gồm: ông Lê Xuân Trung (Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ), ông Nguyễn Hoàng Nguyên (Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ), ông Đinh Minh Trung (Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ), bà Tạ Thị Nam Hồng (Phó tổng biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM), ông Đinh Đức Thọ (Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM), ông Nguyễn Thái Bình (Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM), ông Lê Cao Cường (Phó tổng biên tập Báo Người Lao Động) và bà Nguyễn Thị Thu Hà (Tổng biên tập Tạp chí Du lịch TP.HCM).

Ban giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đối với Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV), ông Cao Anh Minh, Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình TP.HCM, Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV), làm Tổng giám đốc HTV.

Các Phó tổng giám đốc HTV gồm: ông Thái Thành Chung (Phó tổng giám đốc HTV), bà Diệp Bửu Chi (Phó tổng giám đốc HTV), ông Nguyễn Quốc Bình (Phó tổng giám đốc HTV), ông Nguyễn Thanh Quang (Phó tổng giám đốc HTV), ông Trương Thanh Phong (Phó tổng giám đốc HTV) và ông Trần Hoàng (nguyên Tổng biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn).

Khẳng định vai trò dẫn dắt thông tin chính thống

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết, cho biết việc tổ chức lại Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM nhằm xác lập 3 trụ cột chính của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình TP.HCM.

Việc tổ chức lại 3 cơ quan báo chí này không chỉ yêu cầu sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của báo chí thành phố; chủ động thích ứng với môi trường truyền thông số và khẳng định vai trò dẫn dắt thông tin chính thống.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi trao quyết định cán bộ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng được kỳ vọng trở thành trụ cột của loại hình báo chí in, giữ vững vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, đi đầu trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, phân tích chuyên sâu các vấn đề trọng điểm.

Báo điện tử Tuổi Trẻ sẽ là trụ cột truyền thông số, phát huy thế mạnh về tốc độ, tính tương tác và khả năng lan tỏa, đặc biệt trong việc tiếp cận giới trẻ và công chúng trên các nền tảng hiện đại.

Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM là trụ cột của loại hình báo hình và báo tiếng, giữ vai trò chủ lực trong sản xuất và phát sóng các chương trình truyền hình, phát thanh, đồng thời đẩy mạnh phát triển nội dung đa phương tiện, video và nền tảng số.

Lãnh đạo TP.HCM đề nghị từng cơ quan báo chí cần phát huy thế mạnh loại hình của mình để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phản biện xã hội, đề xuất, hiến kế cũng như đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy TP.HCM, có cơ cấu tổ chức bộ máy theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.

Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình TP.HCM có 8 đơn vị trực thuộc, gồm 4 phòng chức năng, 3 cơ quan báo chí (Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM) cùng 1 đơn vị sự nghiệp Trung tâm Đào tạo và Truyền thông. Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình TP.HCM là ông Lê Văn Minh.