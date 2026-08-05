TP.HCM chấn chỉnh công tác đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục

Ngày 5.8, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa yêu cầu các bệnh viện, cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe và tổ chức liên quan chấn chỉnh hoạt động đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục, nhằm bảo đảm việc cấp chứng nhận đúng quy định, đúng thẩm quyền.

Hoạt động đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục chưa tuân thủ quy định

Theo Sở Y tế TP.HCM, hiện nay hoạt động đào tạo và cập nhật kiến thức y khoa liên tục cho cán bộ y tế được thực hiện theo các quy định của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, thời gian qua, Sở Y tế TP.HCM ghi nhận một số cơ sở được thành lập và hoạt động dưới tư cách tổ chức khoa học và công nghệ (do Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký) không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 32 năm 2023 của Bộ Y tế, nhưng vẫn tổ chức các khóa đào tạo và cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

Các hoạt động này chưa bảo đảm đầy đủ các quy định pháp luật. Việc sử dụng tên gọi, hình thức quảng bá, cấp giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo, công bố tư cách pháp lý của đơn vị tổ chức còn chưa thống nhất, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, quyền lợi của người hành nghề và hiệu quả quản lý nhà nước.

Vì vậy, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các đơn vị tuân thủ đúng quy định về tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

Đối với hoạt động cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám chữa bệnh, các khóa học chỉ được tổ chức bởi các cơ sở đáp ứng quy định tại khoản 1, điều 2 Thông tư 32 năm 2023 của Bộ Y tế. Các đơn vị không thuộc đối tượng quy định thì không được tự công bố là cơ sở cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám chữa bệnh hoặc tự cấp giấy chứng nhận theo quy định của thông tư này.

Trường hợp có nhu cầu phối hợp tổ chức các khóa cập nhật kiến thức y khoa liên tục, đơn vị phải thực hiện thông qua cơ sở khám chữa bệnh hoặc cơ sở đủ điều kiện theo quy định. Giấy chứng nhận tham gia khóa học phải do cơ sở đủ điều kiện cấp theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Sở Y tế TP.HCM chấn chỉnh công tác đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục ẢNH: MINH HỌA AI

Rà soát hoạt động đào tạo tại các cơ sở đã được công bố đủ điều kiện

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh đã được Sở Y tế công bố đủ điều kiện tham gia cập nhật kiến thức y khoa liên tục (áp dụng với hình thức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn) tiếp tục tổ chức đào tạo trong phạm vi được giao và chịu trách nhiệm giải trình trước cơ quan quản lý nhà nước về nội dung chương trình, đội ngũ giảng viên, tài liệu đào tạo, quản lý học viên và việc cấp giấy chứng nhận.

Sở Y tế lưu ý giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục không được sử dụng để thay thế chứng chỉ đào tạo kỹ thuật chuyên môn trong khám, chữa bệnh khi pháp luật yêu cầu thực hiện theo Nghị định 96 năm 2023 của Chính phủ.

Yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải khẩn trương kiểm tra tư cách pháp lý của đơn vị phối hợp tổ chức; rà soát việc sử dụng logo, tên gọi, giấy chứng nhận, tài liệu truyền thông và nội dung quảng bá khóa học (nếu có). Những nội dung chưa phù hợp quy định pháp luật phải được kịp thời chấn chỉnh.

Người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh và đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tổ chức đào tạo liên tục không đúng thẩm quyền; cấp giấy chứng nhận không đúng quy định; quảng bá sai về tư cách pháp lý của đơn vị; hoặc liên kết đào tạo với các tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện.

Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ kiểm tra, giám sát hoạt động cập nhật kiến thức y khoa liên tục trên địa bàn. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật, Sở sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định hiện hành.