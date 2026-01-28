TP.HCM: Cháy rụi 4 phòng trọ ở đường Huỳnh Tấn Phát

Ngày 28.1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tân Mỹ (quận 7 cũ) điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy dãy nhà trọ trong hẻm đường Huỳnh Tấn Phát.

Hiện trường vụ cháy dãy phòng trọ ở đường Huỳnh Tấn Phát, TP.HCM ẢNH: CTV

UBND phường Tân Mỹ cho hay đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai hỗ trợ ban đầu để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại dãy trọ trong hẻm 860 Huỳnh Tấn Phát. Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh dùng các phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm 4 phòng trọ liền kề.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM) đã điều động nhiều phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, khẩn trương dập lửa.

Theo người dân khu vực, dãy nhà trọ chủ yếu do công nhân thuê ở. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, phần lớn họ đều đi làm nên vụ cháy không gây thương vong. Tại hiện trường, 4 phòng trọ liền kề cùng nhiều tài sản như tủ lạnh, máy lạnh, ti vi cùng vật dụng sinh hoạt đã bị thiêu rụi.

Nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi ẢNH: CACC

Đồ đạc trong phòng bị cháy rụi ẢNH: CTV

Hiện nguyên nhân vụ cháy dãy trọ được tiếp tục làm rõ.