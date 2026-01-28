Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Cháy rụi 4 phòng trọ ở đường Huỳnh Tấn Phát

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
28/01/2026 20:27 GMT+7

Trong lúc các công nhân đã đi làm, dãy trọ trong hẻm đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7 cũ, TP.HCM) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, cháy rụi 4 phòng cùng nhiều tài sản.

Ngày 28.1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tân Mỹ (quận 7 cũ) điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy dãy nhà trọ trong hẻm đường Huỳnh Tấn Phát.

TP.HCM: Cháy rụi 4 phòng trọ ở đường Huỳnh Tấn Phát- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy dãy phòng trọ ở đường Huỳnh Tấn Phát, TP.HCM

ẢNH: CTV

UBND phường Tân Mỹ cho hay đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai hỗ trợ ban đầu để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại dãy trọ trong hẻm 860 Huỳnh Tấn Phát. Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh dùng các phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm 4 phòng trọ liền kề.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM) đã điều động nhiều phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, khẩn trương dập lửa.

Theo người dân khu vực, dãy nhà trọ chủ yếu do công nhân thuê ở. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, phần lớn họ đều đi làm nên vụ cháy không gây thương vong. Tại hiện trường, 4 phòng trọ liền kề cùng nhiều tài sản như tủ lạnh, máy lạnh, ti vi cùng vật dụng sinh hoạt đã bị thiêu rụi.

TP.HCM: Cháy rụi 4 phòng trọ ở đường Huỳnh Tấn Phát- Ảnh 2.

Nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi

ẢNH: CACC

TP.HCM: Cháy rụi 4 phòng trọ ở đường Huỳnh Tấn Phát- Ảnh 3.

Đồ đạc trong phòng bị cháy rụi

ẢNH: CTV

Hiện nguyên nhân vụ cháy dãy trọ được tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan

TP.HCM: Cháy xe bồn lan qua nhà máy ở xã Nhà Bè, lửa cao ngùn ngụt

Vụ cháy xe bồn xảy ra trên đường Dương Cát Lợi, xã Nhà Bè (TP.HCM), lửa khói bốc cao ngùn ngụt vào trưa ngày 28.1.

Khám phá thêm chủ đề

cháy Công An TP.HCM Phòng trọ công nhân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận