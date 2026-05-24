TP.HCM chỉ đạo cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế cho người bệnh

Nhiều nguyên nhân thiếu thuốc

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong thời gian qua Sở đã nhận được phản ánh về tình trạng thiếu thuốc tại một số cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Qua rà soát, kiểm tra, xác minh thông tin, Sở Y tế ghi nhận tình trạng nêu trên tập trung vào một số vấn đề cụ thể.

Theo đó, cơ sở khám chữa bệnh thiếu một số thuốc mang tinh chất tạm thời gián đoạn nguồn cung ứng. Tuy nhiên, cơ sở đã có phương án thay thế loại thuốc hoặc sử dụng thuốc ở các nhóm tiêu chí kỹ thuật khác nhau để đáp ứng nhu cầu điều trị.

Quyền lợi của người bệnh BHYT cần đảm bảo khi bệnh viện thiếu thuốc. (Trong ảnh: Bệnh nhân chờ nhận thuốc BHYT) ẢNH: HOÀI NHIÊN

Mặt khác, có nguyên nhân cơ sở khám chữa bệnh chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu kịp thời để mua sắm thuốc tại một vài thời điểm dẫn đến việc người bệnh có thẻ BHYT phải chi trả chi phí sử dụng thuốc thuộc phạm vi được hưởng của mình. Người bệnh được cấp phát thuốc có dạng bào chế khác với dạng bào chế đã từng sử dụng trước đó (lọ thuốc tiêm/bút tiêm). Ngoài ra, có trường hợp người bệnh đề nghị người kê đơn chỉ định một số loại thuốc theo yêu cầu (thuốc biệt dược gốc, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).

Theo thống kê của Sở Y tế TP.HCM, trong quý 1/2026, có 26 trường hợp phản ánh liên quan đến chi phí khám chữa bệnh và thanh toán BHYT (4,5%), đứng thứ 8/10 nhóm nội dung phản ánh. Có tình trạng chỉ định mua thuốc, vật tư ngoài danh mục BHYT nhưng không giải thích rõ lý do cũng khiến người bệnh phải tự chi trả trong khi điều kiện kinh tế còn khó khăn. Dù tỷ lệ không cao, đây vẫn là lĩnh vực nhạy cảm, tác động trực tiếp đến quyền lợi người bệnh nên được ngành y tế đặc biệt quan tâm.

Giải pháp bền vững

Để đảm bảo quyền lợi và chất lượng khám chữa bệnh cho người bệnh, đặc biệt quyền lợi về thanh toán thuốc cho người bệnh có BHYT, Sở Y tế đề nghị giám đốc các cơ sở khám chữa bệnh tập trung triển khai thực hiện nhiều nội dung.

Theo đó, cơ sở khám chữa bệnh triển khai, cập nhật và áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị do Bộ Y tế ban hành; căn cứ mô hình bệnh tật tại đơn vị để xây dựng quy trình chuyên môn và danh mục thuốc phù hợp.

Thường xuyên rà soát danh mục thuốc tại đơn vị; xây dựng danh mục thuốc với nhiều nhóm tiêu chí kỹ thuật để đảm bảo nguồn cung ứng, đáp ứng nhu cầu điều trị và khả năng chi trả của quỹ BHYT. Tổ chức tập huấn, phổ biến, cập nhật các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị và quy định sử dụng thuốc tới người kê đơn để thống nhất việc sử dụng thuốc và các biện pháp thay thế thuốc trong trường hợp chưa cung ứng đủ các loại thuốc.

Sở Y tế còn chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh xây dựng cơ số thuốc tồn kho tối thiểu và thường xuyên theo dõi số lượng thuốc tồn kho, kịp thời lập kế hoạch mua sắm thuốc trước khi hết hiệu lực hợp đồng của các gói thầu trước đó để không làm gián đoạn việc cung ứng. Căn cứ tình trạng bệnh và khả năng cung ứng thuốc tại từng thời điểm, người kê đơn lựa chọn và chỉ định thuốc phù hợp; đồng thời tư vấn đầy đủ cho người bệnh khi có thay đổi hoặc thay thế thuốc.

Cơ sở khám chữa bệnh chủ động cung cấp thông tin cho người bệnh về việc sử dụng thuốc generic (thuốc hết hạn bảo hộ, thuốc được sản xuất theo công thức) và thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc theo chủ trương của Bộ Y tế nhằm đảm bảo hiệu quả điều trị và sử dụng hợp lý, tiết kiệm quỹ BHYT.

Sở Y tế cũng yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh giải thích và tư vấn đầy đủ, rõ ràng cho người bệnh khi thay thế thuốc, hạn chế tâm lý lo ngại của người bệnh về việc thay thế thuốc có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Yêu cầu tăng cường vai trò hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện trong việc xây dựng, cập nhật danh mục thuốc; hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và giám sát việc tuân thủ các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tại đơn vị.



