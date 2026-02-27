Đầu tư thiết bị y tế tối tân để cứu người bệnh

Trước thực trạng nhiều người bệnh ung thư phải ra nước ngoài điều trị, từ nhiều năm qua, ngành y tế đặt ra mục tiêu đầu tư 3 hệ thống xạ trị proton tiên tiến đặt ở các BV tuyến cuối thuộc Bộ Y tế tại 3 miền Bắc - Trung - Nam. Riêng TP.HCM cũng đã có dự án mua hệ thống này đặt tại BV Ung bướu.

Hệ thống thông tim can thiệp hiện đại hàng đầu khu vực phía nam tại Bệnh viện Chợ Rẫy Ảnh: BVCC

Khi tất cả chỉ mới là dự án thì bất ngờ, trong những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, ngành y tế đón nhận tin vui khi hệ thống BV đa khoa Tâm Anh ký kết hợp đồng trị giá gần 2.000 tỉ đồng để mua hệ thống xạ trị Proton MEVION S250-FIT thế hệ mới nhất của Mỹ.

Đây là hệ thống xạ trị proton tích hợp AI hiện đại, vừa được Mỹ cấp phép tháng 10.2025, và VN là quốc gia thứ hai ngoài Mỹ sở hữu phiên bản cao cấp này. Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội lớn cho bệnh nhân ung thư VN tiếp cận phương pháp xạ trị tiên tiến ngay trong nước, giảm chi phí ra nước ngoài và khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của VN trong đầu tư thiết bị y tế hiện đại hàng đầu thế giới.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống BV đa khoa Tâm Anh, khẳng định sự kiện ký hợp đồng mua hệ thống xạ trị proton là dấu ấn quan trọng trong hành trình y tế VN tiếp cận và làm chủ công nghệ hiện đại phục vụ điều trị ung thư, tiếp tục khẳng định tầm nhìn đầu tư đồng bộ cho lĩnh vực ung bướu.

Theo TS-BS Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm ung bướu, BV đa khoa Tâm Anh TP.HCM, hệ thống xạ trị proton là bước tiến quan trọng của điều trị ung thư hiện đại. Nếu trước đây, xạ trị photon với tia X đi xuyên qua cơ thể có thể gây tổn thương mô lành, thì hiện nay xạ trị proton có ưu điểm vượt trội là "trúng, đúng, an toàn" khi năng lượng tiêu diệt khối u được AI phân tích để xác định chính xác vị trí của khối u ở kích thước siêu nhỏ hoặc vị trí rất khó, giúp đường tia có thể "dừng lại đúng chỗ".

AI cũng xác định tập trung mạnh mẽ chùm tia xạ ngay tại vị trí khối u mà không đi xuyên qua phá hủy các vùng lân cận. Hệ thống Proton MEVION S250-FIT tích hợp AI giúp mở ra cơ hội cho người bệnh có khối u ở các vị trí sâu, phức tạp như đầu cổ, não, tủy sống, phổi, gan; bảo vệ tối đa mô lành và cơ quan quan trọng xung quanh như tim, phổi, não bộ… so với xạ trị tia X truyền thống, đồng thời ít gây tác dụng phụ hơn.

Phẫu thuật bằng robot Da Vinci tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM Ảnh: BVCC

Bên cạnh đó, Hệ thống BV đa khoa Tâm Anh xem việc đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ là điều cốt lõi. BV đã đầu tư robot phẫu thuật Da Vinci trong mổ ngoại tổng quát, robot mổ não, robot mổ chấn thương chỉnh hình và nhiều kỹ thuật chuyên sâu hiện đại.

Liên quan đến lĩnh vực ung thư, kỹ thuật ghép tế bào gốc trị ung thư máu được ghi nhận thành công tại BV Truyền máu huyết học TP.HCM, BV Ung bướu, BV Chợ Rẫy, BV quốc tế Minh Anh…

Trước đó, đầu năm 2026, BV Chợ Rẫy đưa vào hoạt động hệ thống thông tim can thiệp hiện đại hàng đầu khu vực phía nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp. Hệ thống gồm 4 máy DSA hiện đại với đầy đủ tính năng trị giá 100 tỉ đồng.

BS Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc phụ trách quản lý điều hành BV Chợ Rẫy, nhấn mạnh bệnh lý tim mạch hiện nay đang ngày càng gia tăng và dần trở thành gánh nặng lớn trên thế giới. Hằng năm, BV Chợ Rẫy tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân mắc các bệnh lý về tim mạch nặng và phức tạp. Chính vì vậy, việc điều trị tim mạch đòi hỏi vừa phải có đội ngũ BS giàu kinh nghiệm, vừa cần các "vũ khí" công nghệ tối tân.

Việc hoàn thành khu can thiệp tim mạch hiện đại nói trên sẽ mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho chuyên ngành tim mạch, đặc biệt là can thiệp mạch vành và rối loạn nhịp, góp phần nâng cao độ chính xác, an toàn trong điều trị, giúp người bệnh tại VN được tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới.

Tại nhiều BV ở TP.HCM và cả nước, hệ thống trang thiết bị y tế, kỹ thuật hiện đại như CT-Scanner, MRI, CEMO… cũng được đầu tư mạnh mẽ. PGS-TS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá việc đầu tư kỹ thuật chuyên sâu, ít xâm lấn, góp phần nâng cao độ chính xác, an toàn trong chẩn đoán và điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện, giảm biến chứng, chi phí điều trị. Đồng thời còn bảo vệ cả người bệnh và nhân viên y tế thông qua việc giảm phơi nhiễm tia X…

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng chỉ đạo trong tương lai, BV đầu ngành cần phát huy tối đa hiệu quả hệ thống đã đầu tư gắn với chuẩn hóa quy trình chuyên môn. Đẩy mạnh đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, tăng cường nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, cập nhật các tiến bộ y học, thực hiện tốt các chủ trương phát triển hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả và lấy người bệnh làm trung tâm. Qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của ngành y tế VN.