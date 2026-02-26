Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Y tế là trụ cột để TP.HCM thành siêu đô thị đáng sống

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
26/02/2026 16:17 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh phát triển hệ thống y tế chất lượng cao là trụ cột chiến lược trong mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành siêu đô thị đáng sống.

Ngày 26.2, đoàn đại biểu do ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng tập thể y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2). Tham gia đoàn có tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Chương, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh y tế là trụ cột cho TP . HCM trở thành siêu đô thị - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Chợ Rẫy

ẢNH: BV

Chủ tịch Nguyễn Văn Được ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của Bệnh viện Chợ Rẫy đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ông bày tỏ sự trân trọng đối với đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực điều trị thành công nhiều ca bệnh nặng, phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và uy tín của ngành y tế thành phố. Đặc biệt, trong lĩnh vực ghép tạng, Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những trung tâm lớn của cả nước, triển khai thường quy nhiều kỹ thuật ghép với chất lượng chuyên môn cao.

Trong thời gian tới, TP.HCM định hướng phát triển đô thị theo mô hình đa trung tâm trên toàn địa bàn mở rộng sau sáp nhập, hình thành các cực tăng trưởng mới gắn với y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, đổi mới sáng tạo và công nghiệp công nghệ cao. Khu vực Bình Chánh đang được quy hoạch và từng bước phát triển thành đô thị mới, có hạ tầng đồng bộ, đủ điều kiện tiếp nhận các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực y tế. 

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh y tế là trụ cột cho TP . HCM trở thành siêu đô thị - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại chương trình

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Cùng với đó, các khu vực thuộc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP.HCM) được tổ chức lại không gian phát triển theo hướng phân bổ chức năng hợp lý, tạo thế đa cực cho toàn thành phố. Trong lĩnh vực y tế, việc quy hoạch quỹ đất phù hợp nhằm từng bước hình thành các trung tâm y tế kỹ thuật cao, góp phần giảm áp lực cho hệ thống bệnh viện tuyến cuối vốn tập trung nhiều tại khu vực nội đô trước đây.

Đối với các dự án như Bệnh viện Chợ Rẫy hữu nghị Việt - Nhật (Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2) và Bệnh viện Nội tiết Trung ương phía nam, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Sở Y tế TP.HCM phối hợp, tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ triển khai, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định, phát triển hệ thống y tế chất lượng cao là một trong những trụ cột chiến lược để xây dựng TP.HCM trở thành siêu đô thị đáng sống, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, công bằng và bền vững.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo TP.HCM, bệnh viện tiếp tục phát huy vai trò tuyến cuối, nâng cao chất lượng điều trị và phục vụ người bệnh.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh y tế là trụ cột cho TP . HCM trở thành siêu đô thị - Ảnh 3.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy báo cáo tại buổi làm việc

ẢNH: BV

Trong dịp tết, bệnh viện duy trì trực 24/24, lãnh đạo các khoa thường xuyên đi buồng, rà soát chỉ định và cho xuất viện kịp thời các trường hợp đủ điều kiện, nhờ đó số ca nội trú được kiểm soát, không xảy ra quá tải. Số ca cấp cứu do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt và ngộ độc không tăng đột biến so với ngày thường, không ghi nhận tình trạng quá tải.

Với vai trò bệnh viện tuyến cuối khu vực phía nam, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ máu và chế phẩm máu trước các kỳ nghỉ dài ngày, bảo đảm nguồn cung cho cấp cứu, phẫu thuật và điều trị bệnh nặng.

