TP.HCM chiếu phim miễn phí ở 57 rạp từ ngày 22.7: Xem ở đâu, giờ nào?

Theo kế hoạch, trong 3 ngày diễn ra chương trình, đa số mỗi cụm rạp tại TP.HCM bố trí 2 suất chiếu miễn phí/ngày.

Chương trình phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo người dân.

6 bộ phim lịch sử, người lính Việt Nam được TP.HCM chiếu phim miễn phí

Danh mục phim được trình chiếu miễn phí gồm:

Đừng đốt (2008), đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh Mùi cỏ cháy (2011), đạo diễn NSƯT Nguyễn Hữu Mười Những người viết huyền thoại (2013), đạo diễn NSƯT Bùi Tuấn Dũng Đường xuyên rừng (2015), đạo diễn Xuân Cường Truyền thuyết về Quán Tiên (2019), đạo diễn Đinh Tuấn Vũ Bình minh đỏ (2021), đạo diễn NSND Nguyễn Thanh Vân

Đây là những tác phẩm điện ảnh do Nhà nước đặt hàng, có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật. Các bộ phim tái hiện lịch sử đấu tranh cách mạng, các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và hình tượng người lính Việt Nam qua nhiều thời kỳ.

Danh sách 57 rạp, địa chỉ và lịch chiếu cụ thể được thể hiện trong infographic dưới đây.

Danh sách 57 rạp phim, suất chiếu phim miễn phí ở TP.HCM từ ngày 22.7 - 24.7 ĐỒ HỌA: UYỂN NHI

Hoạt động TP.HCM chiếu phim miễn phí nằm trong Tuần phim do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo; Cục Điện ảnh phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Tuần phim diễn ra từ ngày 21 - 28.7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).

Hoạt động nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; đồng thời lan tỏa giá trị lịch sử, truyền thống yêu nước đến đông đảo công chúng.