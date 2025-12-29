TP.HCM 'chơi lớn' hút khách dịp tết Dương lịch

Xe buýt, metro đồng loạt miễn phí

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (Trung tâm GTCC - Sở Xây dựng) vừa thông báo kế hoạch hoạt động vận tải hành khách công cộng trong dịp Tết Dương lịch 2026. Năm nay, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn TP được nghỉ 4 ngày, dự báo nhu cầu đi lại của hành khách đến các điểm khu vui chơi, du lịch, di tích lịch sử, bến xe liên tỉnh sẽ tăng cao.

Tuyến metro số 1 dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân TP.HCM mỗi mùa lễ hội ẢNH: T.N

Nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện GTCC, trong ngày 1.1.2026, Trung tâm triển khai chương trình miễn giá vé cho hành khách trên 106 tuyến xe buýt có hỗ trợ kinh phí. Bên cạnh đó, Công ty CP Xe khách Phương Trang Futabuslines triển khai miễn phí vé cho hành khách trên toàn bộ các tuyến xe buýt không được hỗ trợ kinh phí do đơn vị đảm nhận khai thác, gồm các tuyến: 67, 109, 171, 172, 60-1, 60-3, 60-5, 60-7 và 63-1.

Trong số các tuyến buýt miễn phí này, có 2 tuyến 171 và 172 vừa mới đưa vào khai thác hồi tháng 10, kết nối từ trung tâm TP.HCM tới 2 trung tâm hành chính mới sáp nhập là Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương.

"Tết Dương lịch năm nay được nghỉ nhiều nhưng em không về quê mà ở lại TP.HCM vì trong năm bận học chưa đi chơi được nhiều. Nhóm bạn em tính đi xe khách xuống Vũng Tàu chơi 2 ngày cho biết. Giờ có tuyến xe buýt miễn phí thì quá tiện rồi, tiết kiệm được mấy trăm ngàn tiền xe. Nói đi chơi xa nhưng thực ra vẫn loanh quanh trong TP, cũng thấy thú vị", Minh Hải (quê Đắk Lắk, đang là sinh viên năm 2 Trường ĐH Văn Lang, TP.HCM) chia sẻ.

Cùng với hoạt động xe buýt, chương trình miễn phí vé cho hành khách sử dụng tàu điện trên tuyến đường sắt đô thị số 1 cũng được tiếp tục triển khai nhằm khuyến khích người dân trải nghiệm phương thức vận tải hiện đại, thân thiện với môi trường, đồng thời tạo không khí phấn khởi trong những ngày đầu năm mới.

Ngày đầu tiên của năm mới 2026 cũng là thời điểm phương án thanh toán vé tàu metro bằng mã QR chính thức được triển khai. Hành khách sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC, chỉ cần tải ứng dụng, chọn chức năng "QR Vươn mình" để tạo vé điện tử, sau đó quét mã tại cổng soát vé. Chức năng này sẽ chính thức hiển thị trên ứng dụng từ 1.1.2026 và chỉ có hiệu lực trong đúng ngày đầu năm mới. Ngoài ra, hành khách có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, quét trực tiếp tại cổng soát vé để vào ga và lên tàu hoặc nhận vé giấy có mã QR tại các kiosk tự động, sau đó quét tại các cổng để đi tàu.

Bên cạnh chương trình miễn phí cho người dân nhân dịp đầu năm mới, tuyến đường sắt đô thị số 1 sẽ tăng số lượt tàu và thời gian hoạt động. Cụ thể, ngày 31.12, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ chạy 264 chuyến, tăng hơn 20 chuyến so với ngày thường, thời gian hoạt động kéo dài từ 5-23 giờ. Ngày 1.1.2026, số chuyến tăng lên 276, trong đó 20 chuyến trong khung giờ từ 0 giờ 30 đến 2 giờ phục vụ nhu cầu của người dân tham gia vui chơi tại trung tâm TP, xem bắn pháo hoa chào đón năm mới.

Thực tế, kể từ khi chính thức khai thác thương mại tháng 12 năm ngoái, đi metro xem pháo hoa đã trở thành trải nghiệm thú vị của nhiều người dân TP.HCM. Dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch 2025, mỗi ngày metro số 1 chuyên chở tới hơn 70.000 lượt khách.

Phương tiện công cộng thuận tiện, đa dạng loại hình củng cố hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, văn minh ẢNH: NGUYỄN ANH

Sử dụng metro làm phương tiện di chuyển chính mỗi khi có việc vào trung tâm TP, anh Quang Huy, ngụ P.Phước Long (TP.Thủ Đức cũ), đã có hành trình đi tàu điện metro xem lễ diễu binh dịp đại lễ 30.4-1.5 để lại ấn tượng đẹp. "Nhà tôi cách ga Bình Thái chỉ khoảng 10 phút đi bộ, lên tàu chạy thẳng một mạch tới ga Ba Son hoặc ga Nhà hát TP là thoải mái đi xem pháo hoa. Những dịp lễ như thế này, tàu thường đông nghẹt, có thể phải chờ lâu nhưng ai cũng cùng chung tâm trạng háo hức, tưng bừng nên đi rất vui. Chưa kể trước đây đi xem pháo hoa lo nhất là chỗ gửi xe, rồi tắc đường. Giờ đi metro chẳng lo gì nữa. Các dịp lễ, tết như thế này mới thấy nhà gần bến metro tiện thế nào. Vé tàu điện không đáng bao nhiêu, nhưng TP có chương trình miễn phí, lại chạy tàu tới đêm chờ đưa khách về thì người dân đi tàu càng thấy hân hoan hơn", anh Quang Huy nói.

Tiếp sức cho du lịch bùng nổ

GTCC thuận tiện không chỉ phục vụ nhu cầu chơi tết của người dân TP mà sẽ trở thành một trong những điểm cộng gây ấn tượng mạnh mẽ với du khách dịp này.

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Booking.com, TP.HCM tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ khi có mặt trong danh sách 10 điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Cụ thể, TP mang tên Bác đứng ở vị trí thứ 3, chỉ sau 2 "thiên đường nghỉ dưỡng" là Phú Quốc và Đà Lạt.

Dữ liệu phân tích hành vi du khách cho thấy xu hướng "quay lại chốn thân quen" chiếm ưu thế với 42% du khách lựa chọn, và 37% ưu tiên các địa điểm gần, thuận tiện di chuyển. TP.HCM với lợi thế là trung tâm kết nối, sở hữu đa dạng hoạt động văn hóa, giải trí sôi động và ẩm thực phong phú, đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho dòng khách này.

Bên cạnh sức hút nội địa, vị thế của TP.HCM trên bản đồ du lịch khu vực cũng đang được củng cố vững chắc. Theo Hệ thống theo dõi dữ liệu du khách (HCMC GTB) do Trung tâm Xúc tiến du lịch TP.HCM phối hợp cùng The Outbox Company thực hiện, TP.HCM nằm trong nhóm điểm đến có mức độ nhận biết cao tại các thị trường trọng điểm như Đông Nam Á, Úc và Hàn Quốc. Kết quả khảo sát cho thấy TP.HCM giữ vị trí nổi bật trong các lựa chọn điểm đến đô thị của khu vực, cạnh tranh trực tiếp và chỉ xếp sau những trung tâm du lịch lớn như Singapore, Bangkok hay Kuala Lumpur. Ba trụ cột chính tạo nên sức hấp dẫn của thương hiệu du lịch TP được xác định là: ẩm thực, cảnh quan và trải nghiệm đa chiều. Các dự báo từ HCMC GTB cũng chỉ ra ý định du lịch đến TP.HCM đang gia tăng rõ rệt vào giai đoạn cuối năm 2025 và tháng 1.2026.

Ngành du lịch TP cũng đã bắt đầu sôi động với hàng loạt chương trình văn hóa, giải trí và du lịch quy mô lớn, phục vụ người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới. Nhiều điểm đến quen thuộc như Thảo Cầm Viên, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, Địa đạo Củ Chi cùng các không gian công cộng tại trung tâm TP đồng loạt tổ chức hoạt động trải nghiệm, ưu đãi vé và sự kiện cộng đồng. Các tuyến xe buýt kết nối tới các điểm đến này cũng được điều chỉnh tần suất đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách.

Bên cạnh đó, nhiều du khách quốc tế chọn TP.HCM là điểm đến đón giao thừa và metro được chọn là phương tiện di chuyển ưu tiên kết nối từ "khu phố Tây" Thảo Điền tới thẳng trung tâm.