TP.HCM có mưa nhiều ngày liên tiếp trong mùa khô, thời tiết có bất thường?

Ngày hôm qua (15.4), TP.HCM mưa trên diện rộng, gây ngập một số tuyến đường, "giải nhiệt" sau những ngày nắng nóng, oi bức.



Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nhiệt độ TP.HCM hôm qua giảm nhẹ so với 48 giờ trước. Trong ngày, TP.HCM có mưa diện rộng, có điểm mưa vừa.

Tại Nhà Bè, nhiệt độ cao nhất 34,5oC, thấp nhất 24,4oC. Tại Tân Sơn Nhất, nhiệt độ cao nhất 35oC, thấp nhất 25oC, độ ẩm thấp nhất 60%.

TP.HCM xuất hiện mưa liên tiếp trong nhiều ngày

Cả khu vực miền Nam hôm qua có áp cao lạnh lục địa tăng cường về phía nam nén rãnh áp thấp có trục khoảng 25 - 28 độ nối với vùng áp thấp nóng phía tây lùi về phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ duy trì cường độ mạnh.

Do đó, thời tiết miền Nam hôm qua mây thay đổi, trên khu vực nắng nóng vẫn còn duy trì nhưng có phần giảm nhẹ so với ngày hôm trước. Một số tỉnh, thành của miền Nam cũng xuất hiện trên diện rộng vào chiều tối và đêm, nhiều nơi mưa vừa, mưa to.

Theo số liệu, ngày 15.4, nhiệt độ cao nhất tại Tây Ninh 36oC (giảm 0,5oC so với hôm trước), Sở Sao – Bình Dương 35,9oC (giảm 0,7oC so với hôm trước), Châu Đốc – An Giang 36,3oC (giảm 0,6oC so với hôm trước)…

Lượng mưa đo được tại TP.HCM hôm qua như sau: Lê Minh Xuân 62,4 mm, Thủ Đức 22,8 mm, Bình Chánh 95,6 mm, An Phú 28,8 mm, Hóc Môn 61,8 mm…

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay , dù có mưa nhiều ngày liên tiếp, không có nắng nóng nhưng TP.HCM chưa có dấu hiệu chuyển vào mùa mưa vì chưa có dấu hiệu gió mùa tây nam.

Cũng theo ông Quyết, những cơn mưa liên tiếp ở TP.HCM, Nam bộ chủ yếu do rãnh áp thấp. Và hiện tượng mưa liên tiếp vào cuối mùa khô không có gì bất thường.

Sáng nay (16.4), miền Tây mây thay đổi, miền Đông nhiều mây, nắng gián đoạn, có mưa nhỏ ở Vũng Tàu, Đồng Nai.

Riêng TP.HCM sáng nay nhiều mây, không mưa. Nhiệt độ lúc 8 giờ tại Tân Sơn Nhất là 26oC (giảm 4oC so với ngày hôm trước), độ ẩm 89%, gió đổi hướng 2 m/s.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay rãnh thấp tiếp tục bị nén về phía nam và đầy dần lên. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ duy trì. Phía nam, rãnh áp thấp xích đạo nâng lên phía bắc và hoạt động tốt hơn, kết hợp với những nhiễu động hoạt động ở ngoài khơi phía nam di chuyển chậm về phía tây với cường độ không mạnh lắm.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay mây thay đổi đến nhiều mây, nắng gián đoạn, nắng nóng ở khu vực có xu hướng giảm nhẹ chỉ còn xảy ra tại Đông Nam bộ và vài nơi ở miền Tây với nền nhiệt độ ở mức 35oC, trên 35oC một chút.

Chiều tối nay, khu vực có mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to và giông, tập trung ở khu vực ven biển (diện mưa giảm không nhiều, lượng mưa to có xu hướng giảm so với 24 giờ qua). Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Riêng TP.HCM, chiều tối và đêm nay khả năng có mưa to với nguy cơ xảy ra ngập.

Từ 48 – 72 giờ tới, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ lùi về phía nam và suy yếu. Những nhiễu động gây mưa suy yếu dần.

Dự báo thời tiết Nam bộ 48 – 72 giờ tới, nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Mưa giảm dần đến ngày 18.4 chỉ còn xảy ra vài nơi, cục bộ có mưa vừa. Trong cơn giông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.