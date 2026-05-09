TP.HCM có thêm trường phổ thông quốc tế mới, khai giảng từ năm sau

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu tại sự kiện ẢNH: NGỌC LONG

Sáng 9.5, King's College School Wimbledon (King's) chính thức khai trương trường thành viên mới ở TP.HCM, đặt tên là King's College School Wimbledon TP.HCM và sẽ hoạt động theo mô hình liên cấp từ mầm non đến THPT. Đây là đơn vị mới nhất trong tổng số gần 30 trường quốc tế đang có mặt tại TP.HCM, theo Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu.

Tiến sĩ Hiếu thông tin, các trường quốc tế hoạt động với nhiều mô hình khác nhau và nhiều năm qua TP.HCM luôn coi hợp tác giáo dục là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng nhân lực, cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, việc hợp tác giữa Anh và Việt Nam thời gian qua đã được triển khai toàn diện từ trao đổi chuyên môn, chuyển giao kinh nghiệm quản lý tới liên kết đào tạo, triển khai mô hình tiên tiến.

King's dự kiến khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 8.2027 và cơ sở đang được xây dựng ở khu đô thị The Global City (phường Bình Trưng, TP.HCM). Trường dự kiến sẽ dạy chương trình giáo dục theo chuẩn Anh đến bậc THCS. Sau đó, học sinh THPT có thể chọn học theo lộ trình IGCSE (lớp 10, 11) và sau đó là A-Level (lớp 12, 13), theo ông Kieran McLaughlin, Hiệu trưởng sáng lập King's College School Wimbledon TP.HCM.

Học phí, chương trình học bổng và điều kiện đầu vào chưa được công bố.

Ngoài King's, nhiều thương hiệu khác từ Anh cũng bắt đầu mở rộng hiện diện tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Trường Uppingham Hưng Yên dự kiến mở cửa vào tháng 8.2026, trong khi Rugby School dự kiến mở trường mới ở Hà Nội vào tháng 9 cùng năm. Trước đó vào tháng 3, Trường Ardingly College Việt Nam cũng chính thức công bố vận hành tại Lào Cai, còn Cranleigh School thì dự kiến công bố cơ sở đầu tiên vào tháng 6.

Trong khi đó, các trường như Sedbergh Vietnam (TP.HCM) hay Brighton College Vietnam (Hà Nội) đã có mặt tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Báo cáo năm 2025 của ISC Research nêu một bức tranh tổng quan hơn khi từ 2020 tới đầu năm 2025, số lượng trường phổ thông quốc tế ở Việt Nam tăng 24%, lên 359 trường. Tương tự, số lượng học sinh tăng 28%, lên đến gần 146.000 em.

"Quan hệ Anh - Việt đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay và giáo dục luôn là một trong những trụ cột quan trọng", ông William Lawrenson, Phó tổng lãnh sự Anh ở TP.HCM, nhấn mạnh. Ông cho biết thêm trong chuyến thăm đến Anh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi năm ngoái, bộ giáo dục hai nước đã ký kết thư bày tỏ ý định hợp tác (LOI) và sắp tới phía Anh hy vọng sẽ cập nhật biên bản ghi nhớ (MOU) mới về hợp tác giáo dục.

Theo ông Lawrenson, các dự án hợp tác quốc tế giữa hai quốc gia đang được triển khai tại Việt Nam là minh chứng rõ nét nhất cho việc biến những cam kết và thỏa thuận thành hành động thực tế.

Trước đó vào đầu tháng 1.2026, Chính phủ Anh công bố Chiến lược giáo dục quốc tế (IES) mới, đặt mục tiêu tới năm 2030 nâng giá trị xuất khẩu giáo dục lên 40 tỉ bảng (khoảng 1,41 triệu tỉ đồng). Việt Nam được Anh xác định là một trong 5 thị trường ưu tiên, nhất là ở khía cạnh giáo dục xuyên quốc gia (TNE). Việc mở cơ sở đào tạo ngay tại nước ta là một trong những hình thức TNE phổ biến.

Hiệp sĩ Steve Smith, Đại sứ giáo dục quốc tế của chính phủ Anh, cho Thanh Niên hay Việt Nam là một trong 5 thị trường ưu tiên bởi Chính phủ Việt Nam ủng hộ quốc tế hóa giáo dục, thị trường nước ta đủ lớn và cuối cùng là có mô hình kinh doanh khả thi để đảm bảo các trường không bị thua lỗ khi đầu tư vào Việt Nam.

King's thành lập theo Hiến chương Hoàng gia Anh năm 1829, ban đầu là khối tiểu học của King's College London - một trường ĐH của Anh. Trường thành viên tại Việt Nam kỳ vọng đạt quy mô khoảng 1.500 học sinh sau khi triển khai đủ các cấp học trong thời gian tới.