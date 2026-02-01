TP.HCM: Cứu 9 ngư dân trôi trên biển do tàu cá bị chìm

Ngày 1.2, UBND xã Bình Châu (TP.HCM) và đồn biên phòng Bình Châu đã thăm hỏi 9 ngư dân trên tàu cá bị sóng đánh chìm và may mắn được đưa vào bờ an toàn.

Lãnh đạo UBND xã Bình Châu thăm hỏi các ngư dân bị nạn ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo thông tin ban đầu, tàu cá NT 91241 TS do ông Đinh Văn Minh (40 tuổi, tỉnh Khánh Hòa) làm chủ kiêm thuyền trưởng, xuất bến ngày 26.1 tại Trạm kiểm soát biên phòng Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa ra biển đánh bắt hải sản dài ngày. Trên tàu có tổng cộng 9 ngư dân.

Lúc 2 giờ ngày 1.2, khi đang đánh bắt cách bờ khoảng 60 hải lý thì tàu cá trên bất ngờ gặp thời tiết xấu, sóng biển tràn vào tàu.

Thuyền trưởng tàu cá đã phát tín hiệu đề nghị cứu nạn khẩn cấp và cùng 8 ngư dân mặc áo phao nhảy xuống biển trước khi tàu chìm.

Lúc này, tàu cá BV 96976 TS do ông Nguyễn Đức Tấn (43 tuổi, ở ấp Thanh Bình 2, xã Bình Châu, TP.HCM) làm thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản cách tàu cá bị nạn khoảng 7 hải lý, nhận thông tin cứu nạn đã nhanh chóng đến hiện trường.

Gần 1 tiếng sau, tàu cá BV 96976 TS đã tiếp cận được hiện trường, tổ chức cứu vớt 9 ngư dân lên tàu an toàn và đưa vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Chủ tịch UBND xã Bình Châu cho biết sau khi tiếp nhận 9 ngư dân bị nạn, địa phương đã phối hợp với đồn biên phòng Bình Châu hỗ trợ chăm sóc y tế cho các nạn nhân.

Qua thăm khám ban đầu, sức khỏe các thuyền viên ổn định, không có chấn thương. Xã Bình Châu đã liên hệ với gia đình các ngư dân và hỗ trợ đưa người bị nạn về nhà.