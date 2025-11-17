TP.HCM: Nhiều tàu cá bị nạn, 3 người tử vong, 5 ngư dân được cứu sống

Ngày 17.11, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết 5 ngư dân bị nạn trên vùng biển đặc khu Côn Đảo đã được Đồn biên phòng Côn Đảo bàn giao cho gia đình.
Trước đó, khuya 15.11, tàu cá LA 99034 TS do ông Võ Hồng Châu (47 tuổi, quê Đồng Tháp) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt hải sản cách vịnh Bến Đầm, đặc khu Côn Đảo khoảng 6 hải lý thì bị phá nước. Lúc này trên tàu cá có 5 ngư dân.
Dù đã được các ngư dân dùng bơm nước và các biện pháp khắc phục nhưng nước vẫn tràn vào tàu khiến phương tiện bị chìm rạng sáng 16.11.
Thuyền trưởng tàu cá LA 99034 TS đã thông báo thông tin cứu nạn cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ cứu nạn kịp thời.
Nhận thông tin cứu nạn, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM đã chỉ đạo Đồn biên phòng Côn Đảo khẩn trương triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn kịp thời các ngư dân đang bị nạn trên biển.
Qua theo dõi, rà soát trên hệ thống giám sát hành trình, lực lượng chức năng đã yêu cầu 2 tàu cá khác đang đánh bắt hải sản gần tàu cá LA 99034 TS bị nạn khẩn trương tiếp cận hiện trường để kịp thời cứu hộ các ngư dân bị nạn.
Gần 4 giờ cùng ngày, 2 tàu cá trên đã cứu sống các ngư dân trên tàu LA 99034 TS. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 5 ngư dân bị nạn, đưa vào Đồn biên phòng Côn Đảo để được chăm sóc sức khỏe.
Ngoài ra, sáng 17.11, lãnh đạo UBND xã Long Hải (TP.HCM) cho biết cơ quan chức năng đã tổ chức thăm hỏi gia đình các ngư dân bị nạn trong vụ việc khác trên biển khiến 2 người tử vong.
Trước đó, trưa 12.11, tàu cá của anh Nguyễn Văn Nhựt (ở xã Long Hải) đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Long Hải thì phát hiện 2 thi thể đang trôi nổi.
Các ngư dân trên tàu đã vớt 2 thi thể lên tàu để đưa vào bờ. Qua nhận dạng, 2 thi thể này là anh N.D.K (33 tuổi, quê Gia Lai) và anh N.V.K (35 tuổi, ở xã Long Hải) là ngư dân của một tàu cá khác bị nạn trước đó.
Cũng trong ngày 12.11, tàu cá BV 92585 TS đang hoạt động trên vùng biển xã Long Hải thì bị dây lưới quấn vào cánh quạt, không hoạt động được. Anh N.V.L (33 tuổi, ở xã Long Hải) nhảy xuống biển cắt lưới dính vào chân vịt thì chân anh L. cũng dính vào lưới dẫn đến tử vong.
Hiện các vụ việc trên đang được cơ quan chức năng lập hồ sơ làm rõ.
