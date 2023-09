TP.HCM đã cấp được 5.480 sổ hồng

Trong báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý 3/2023, 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp quý 4/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết trong 9 tháng đầu năm 2023, sở đã cấp 5.480 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) đối với tổ chức, cá nhân. Cơ quan chức năng đã giải quyết thủ tục đăng ký biến động cho 234.527 sổ hồng. So với cùng kỳ năm 2022, tỷ lệ giải quyết các loại hồ sơ cấp sổ hồng và đăng ký biến động và đăng ký giao dịch bảo đảm nhà, đất của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đều giảm bình quân khoảng 36% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng tỷ lệ giải quyết hồ sơ các loại quý 3/2023 so với quý 2/2023 tăng 6%. Trước đó, vào năm 2022, TP.HCM có 23.469 căn nhà đã được cấp sổ hồng.

Người dân tại chung cư Kingdom 101 mỏi mòn chờ được cấp sổ hồng dù dự án đã đủ điều kiện ĐÌNH SƠN

Theo kế hoạch, năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM sẽ đẩy nhanh giải quyết cấp sổ hồng cho 20.300 căn nhà đã được thẩm định đủ điều kiện. Đồng thời nơi đây cũng tiếp tục thẩm định thêm 23.000 căn nhà đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM nhận định, công tác cấp sổ hồng có những khó khăn vướng mắc như dự án phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung, vi phạm xây dựng, dự án có nguồn gốc đất công sản đang bị thanh kiểm tra đến nay chưa có kết luận chính thức hoặc trong kết luận chưa có ý kiến về việc giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Việc cấp sổ hồng được thực hiện khi dự án đủ điều kiện theo luật Đất đai và chủ đầu tư hoặc người mua nhà nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM. Những dự án đã đủ điều kiện cấp sổ hồng, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã đẩy nhanh tiến độ giải quyết nên không phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Những dự án có khiếu nại, khiếu kiện đều thuộc những dự án có vướng mắc về pháp lý.

Theo thống kê từ Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, đến nay TP.HCM còn khoảng 81.000 căn nhà chưa được cấp sổ hồng.